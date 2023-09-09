Шипачёв стал четвёртым игроком в истории КХЛ, забившим в большинстве минимум 100 голов
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв в матче с «Куньлунем» забил 100-й гол в КХЛ при розыгрышах большинства и стал четвёртым игроком в истории лиги, достигшим этой отметки.
Ранее это удалось сделать Сергею Мозякину (150 шайб), Найджелу Доусу (119) и Данису Зарипову (100).
В первом матче нового сезона КХЛ с ЦСКА Шипачёв набрал свой 600-й ассистентский балл и стал первым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки.
Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).
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