Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шипачёв стал четвёртым игроком в истории КХЛ, забившим в большинстве минимум 100 голов

Шипачёв стал четвёртым игроком в истории КХЛ, забившим в большинстве минимум 100 голов
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв в матче с «Куньлунем» забил 100-й гол в КХЛ при розыгрышах большинства и стал четвёртым игроком в истории лиги, достигшим этой отметки.

Ранее это удалось сделать Сергею Мозякину (150 шайб), Найджелу Доусу (119) и Данису Зарипову (100).

В первом матче нового сезона КХЛ с ЦСКА Шипачёв набрал свой 600-й ассистентский балл и стал первым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл лидера Запада «Куньлунь», это первое поражение китайского клуба в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android