Шипачёв стал четвёртым игроком в истории КХЛ, забившим в большинстве минимум 100 голов

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв в матче с «Куньлунем» забил 100-й гол в КХЛ при розыгрышах большинства и стал четвёртым игроком в истории лиги, достигшим этой отметки.

Ранее это удалось сделать Сергею Мозякину (150 шайб), Найджелу Доусу (119) и Данису Зарипову (100).

В первом матче нового сезона КХЛ с ЦСКА Шипачёв набрал свой 600-й ассистентский балл и стал первым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).