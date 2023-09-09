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Эрик О'Делл стал автором самой быстрой шайбы с начала третьего периода в истории КХЛ

Эрик О'Делл стал автором самой быстрой шайбы с начала третьего периода в истории КХЛ
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В эти минуты в Москве проходит очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимает «Сочи». Автором самой быстрой шайбы в третьих периодах в истории КХЛ стал нападающий «Динамо» Эрик О'Делл, забивший гол уже на пятой секунде периода.

Предыдущий рекорд 40:06 принадлежал Алексею Макееву («Автомобилист» — «Ак Барс», 21.01.2018) и Теэму Хартикайнену («Салават Юлаев» — «Металлург», 30.10.2020).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Гусев (Уил, Менелл) – 26:26 (5x4)     2:0 Уил (Менелл) – 34:17 (5x4)     3:0 О'Делл (Уил) – 40:05 (5x4)     4:0 Джиошвили (Рашевский, Ожиганов) – 50:16 (5x4)    

Отметим, что рекорду поспособствовало новое правило КХЛ, при котором вбрасывание в начале периода переносится в зону команды, играющей в меньшинстве. Таким образом, бело-голубые выиграли вбрасывание и спустя пять секунд О'Делл оформил третью шайбу «Динамо» в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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