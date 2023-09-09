Эрик О'Делл стал автором самой быстрой шайбы с начала третьего периода в истории КХЛ

В эти минуты в Москве проходит очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимает «Сочи». Автором самой быстрой шайбы в третьих периодах в истории КХЛ стал нападающий «Динамо» Эрик О'Делл, забивший гол уже на пятой секунде периода.
Предыдущий рекорд 40:06 принадлежал Алексею Макееву («Автомобилист» — «Ак Барс», 21.01.2018) и Теэму Хартикайнену («Салават Юлаев» — «Металлург», 30.10.2020).
Отметим, что рекорду поспособствовало новое правило КХЛ, при котором вбрасывание в начале периода переносится в зону команды, играющей в меньшинстве. Таким образом, бело-голубые выиграли вбрасывание и спустя пять секунд О'Делл оформил третью шайбу «Динамо» в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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