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Форвард «Авангарда»: игроки «Барыса» делают так, что матч получается немного скучным

Форвард «Авангарда»: игроки «Барыса» делают так, что матч получается немного скучным
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Нападающий «Авангарда» Райан Спунер прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:1).

«Честно говоря, сегодня был не лучший матч в нашем исполнении. Хорошо, что мы нашли путь к победе, но действовали неидеально. Не шла игра у первого звена «Авангарда»? «Барыс» использует схему 1-3-1, хорошо останавливают в нейтральной зоне и вообще делают так, что матч получается немного скучным. Но в третьем периоде нам удалось это преодолеть, найти путь к воротам и забросить свои шайбы. Такое бывает, что матчи не очень зрелищные, сезон долгий, случается разное.

Забивать голы всегда приятно, счёт был уже 3:1, не было острой необходимости ещё в одной шайбе, но всё равно здорово забросить шайбу. В плане понимания системы у меня всё становится лучше, это был мой пятый матч за «Авангард», включая предсезонку, я здесь ровно три недели и замечаю эти улучшения. Думаю, буду прогрессировать и дальше, но моя главная задача — приносить пользу команде, и на сегодняшний момент всё идёт хорошо», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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