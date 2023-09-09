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«Авангард» обыграл «Барыс» благодаря курьёзному голу и одержал третью победу в сезоне

«Авангард» обыграл «Барыс» благодаря курьёзному голу и одержал третью победу в сезоне
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
0:1 Ножье (Барбер) – 21:05 (5x4)     1:1 Гераськин (Панюков, Николишин) – 35:54 (5x5)     2:1 Шулак – 50:09 (5x5)     3:1 Ткачёв (Спунер, Буше) – 54:00 (5x4)     4:1 Спунер – 59:24 (en)    

Первый период прошёл без голов. На 22-й минуте Нельсон Ножье, реализовав большинство с передачи Райли Барбера, вывел «Барыс» вперёд. На 36-й минуте Игорь Гераськин сравнял счёт. Очки за результативные пасы получили Кирилл Панюков и Иван Николишин. На 51-й минуте Либор Шулак забил курьёзный гол. Защитник нанёс бросок от синей линии, но игрок астанинцев подставил клюшку, и шайба залетела в «домик» вратарю — 2:1. На 55-й минуте Владимир Ткачёв сделал счёт 3:1. Точку во встрече поставил Райан Спунер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Москве сыграет с местным «Динамо». «Авангард» примет «Амур». Оба матча состоятся 11 сентября.

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