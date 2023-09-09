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«Авангард» обыграл «Барыс» благодаря курьёзному голу и одержал третью победу в сезоне

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

Первый период прошёл без голов. На 22-й минуте Нельсон Ножье, реализовав большинство с передачи Райли Барбера, вывел «Барыс» вперёд. На 36-й минуте Игорь Гераськин сравнял счёт. Очки за результативные пасы получили Кирилл Панюков и Иван Николишин. На 51-й минуте Либор Шулак забил курьёзный гол. Защитник нанёс бросок от синей линии, но игрок астанинцев подставил клюшку, и шайба залетела в «домик» вратарю — 2:1. На 55-й минуте Владимир Ткачёв сделал счёт 3:1. Точку во встрече поставил Райан Спунер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Москве сыграет с местным «Динамо». «Авангард» примет «Амур». Оба матча состоятся 11 сентября.