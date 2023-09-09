Дэнгл — о смерти Амирова: у меня в голове не укладывается, насколько это трагично

Североамериканский журналист Стив «Дэнгл» Глинн прокомментировал уход из жизни российского хоккеиста Родиона Амирова. 14 августа 21-летний спортсмен умер после продолжительной борьбы с опухолью мозга. В НХЛ права на него были закреплены за «Торонто Мэйпл Лифс».
«В прошлом году он был на скамейке на первом домашнем матче «Торонто». Помню, как тогда думал — какой милый жест, это круто, его ввели в организацию, это знак, что дела идут хорошо. Видимо, я неправильно на это смотрел. Но попробуйте найти фото, где Амиров не улыбается. Никогда не догадаешься, что у него что-то не так, потому что он не показывал свою слабость. Он всё время оставался сильным. И у меня в голове не укладывается, насколько это трагично. Я вспоминаю себя в 21 и просто не могу это представить. Не буду врать, я стараюсь об этом не думать», — сказал Глинн в подкасте The Steve Dangle Podcast на YouTube-канале.
- 9 сентября 2023
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