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Подъяпольский стал первым вратарём КХЛ, дважды набравшим два очка за игру

Подъяпольский стал первым вратарём КХЛ, дважды набравшим два очка за игру
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Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский стал автором двух результативных передач в победном матче с «Амуром» (5:1). Голкипер второй раз в своей карьере КХЛ набирает два результативных балла за игру. Таким образом, Подъяпольский стал первым вратарём в истории КХЛ, дважды набравшим два очка за матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Фисенко (Кугрышев, Космачук) – 05:09 (5x4)     2:0 Космачук (Кугрышев, Подъяпольский) – 36:24 (5x4)     3:0 Сафин (Джозефс, Подъяпольский) – 45:49 (4x5)     3:1 Хохлачёв (Ли) – 46:39 (5x3)     4:1 Джозефс – 47:05 (4x5)     5:1 Глухов (Березин, Попугаев) – 57:18 (5x4)    

Вратари КХЛ, по разу набиравшие два очка за игру: Игорь Шестёркин, Сергей Бобровский, Хенрик Карлссон, Бен Скривенс, Янис Калниньш и Адам Гуска.

Напомним, обыграв «Амур» со счётом 5:1, «Лада» одержала первую победу в КХЛ после возвращения в лигу.

В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний Владислав Подъяпольский провёл 19 матчей за череповецкую «Северсталь» и 15 — за СКА. В плей-офф, играя за СКА, он выходил на лёд в трёх встречах, в которых пропустил четыре шайбы.

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