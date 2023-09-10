Подъяпольский стал первым вратарём КХЛ, дважды набравшим два очка за игру

Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский стал автором двух результативных передач в победном матче с «Амуром» (5:1). Голкипер второй раз в своей карьере КХЛ набирает два результативных балла за игру. Таким образом, Подъяпольский стал первым вратарём в истории КХЛ, дважды набравшим два очка за матч.
Вратари КХЛ, по разу набиравшие два очка за игру: Игорь Шестёркин, Сергей Бобровский, Хенрик Карлссон, Бен Скривенс, Янис Калниньш и Адам Гуска.
Напомним, обыграв «Амур» со счётом 5:1, «Лада» одержала первую победу в КХЛ после возвращения в лигу.
В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 28-летний Владислав Подъяпольский провёл 19 матчей за череповецкую «Северсталь» и 15 — за СКА. В плей-офф, играя за СКА, он выходил на лёд в трёх встречах, в которых пропустил четыре шайбы.
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