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«Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ, крупно обыграв «Амур»

«Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ, крупно обыграв «Амур»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Фисенко (Кугрышев, Космачук) – 05:09 (5x4)     2:0 Космачук (Кугрышев) – 36:24 (5x4)     3:0 Сафин (Джозефс) – 45:49 (4x5)     3:1 Хохлачёв (Ли) – 46:39 (5x3)     4:1 Джозефс – 47:05 (4x5)     5:1 Глухов (Березин, Попугаев) – 57:18 (5x4)    

На шестой минуте Михаил Фисенко, реализовав численное большинство, вывел тольяттинцев вперёд. На 37-й минуте Скотт Космачук с передачи Дмитрия Кугрышева удвоил преимущество «Лады». На 46-й минуте Остап Сафин после паса Троя Джозефса сделал счёт 3:0. Через 50 секунд Александр Хохлачёв реализовал большинство и отыграл одну шайбу. Через 26 секунд Трой Джозефс сделал счёт 4:1.

Таким образом, «Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 11 сентября в Омске сыграет с «Авангардом». «Трактор» 12 сентября примет «Ладу».

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