«Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ, крупно обыграв «Амур»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1).
На шестой минуте Михаил Фисенко, реализовав численное большинство, вывел тольяттинцев вперёд. На 37-й минуте Скотт Космачук с передачи Дмитрия Кугрышева удвоил преимущество «Лады». На 46-й минуте Остап Сафин после паса Троя Джозефса сделал счёт 3:0. Через 50 секунд Александр Хохлачёв реализовал большинство и отыграл одну шайбу. Через 26 секунд Трой Джозефс сделал счёт 4:1.
Таким образом, «Лада» одержала первую победу после возвращения в КХЛ.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 11 сентября в Омске сыграет с «Авангардом». «Трактор» 12 сентября примет «Ладу».
- 9 сентября 2023
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