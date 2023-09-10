Фёдоров объяснил, что делает «Куньлунь» настолько неудобным соперником для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что делает «Куньлунь» настолько неудобным соперником. Напомним, китайский клуб на домашнем льду одержал четвёртую победу подряд над армейцами.

«Третье подряд поражение в овертайме в Мытищах? Тут нет никакой системы. Просто тяжёлые игры с обученным соперником. Все ребята, кто играет за «Куньлунь», — это опытные хоккеисты. Они прошли хороший путь в Северной Америке, и неважно, какая это лига. Я так понимаю, что это 10–12 лет профессионального хоккея, поэтому это сложные матчи. Может быть, в какой-то момент потеря концентрации влияет на нашу игру, но я хочу сказать, что мы и дома не лучшим образом выступаем против этой команды. Здесь нам это надо чётко понять: «Куньлунь» — это хорошая команда, и против нас она здорово играет.

В прошлом году я говорил, что получаю удовольствие от игр с этой командой? Да, совершенно верно. Есть такое чувство, когда видишь очень много правильных действий и комбинаций, как со стороны соперника, так и с нашей стороны. Я считаю, что мы растём, играя против них. Особенно наше четвёртое звено, где собраны молодые ребята», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.