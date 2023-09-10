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Фёдоров объяснил, что делает «Куньлунь» настолько неудобным соперником для ЦСКА

Фёдоров объяснил, что делает «Куньлунь» настолько неудобным соперником для ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что делает «Куньлунь» настолько неудобным соперником. Напомним, китайский клуб на домашнем льду одержал четвёртую победу подряд над армейцами.

«Третье подряд поражение в овертайме в Мытищах? Тут нет никакой системы. Просто тяжёлые игры с обученным соперником. Все ребята, кто играет за «Куньлунь», — это опытные хоккеисты. Они прошли хороший путь в Северной Америке, и неважно, какая это лига. Я так понимаю, что это 10–12 лет профессионального хоккея, поэтому это сложные матчи. Может быть, в какой-то момент потеря концентрации влияет на нашу игру, но я хочу сказать, что мы и дома не лучшим образом выступаем против этой команды. Здесь нам это надо чётко понять: «Куньлунь» — это хорошая команда, и против нас она здорово играет.

В прошлом году я говорил, что получаю удовольствие от игр с этой командой? Да, совершенно верно. Есть такое чувство, когда видишь очень много правильных действий и комбинаций, как со стороны соперника, так и с нашей стороны. Я считаю, что мы растём, играя против них. Особенно наше четвёртое звено, где собраны молодые ребята», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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