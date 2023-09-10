Фёдоров рассказал, в чём сейчас заключается «раскалибровка» игроков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от «Куньлуня» (2:3 ОТ) рассказал о «раскалибровке» игроков армейского клуба и оценил календарь команды.
«Что такое раскалибровка? Технически это вибрация, которая не даёт какому-то объекту — если мы говорим о машине — двигаться быстро и так, как хочешь. Что-то звенит, вибрирует и не даёт двигаться в нормальном режиме. Так и здесь. Можно сказать, что [это происходит] временами, не постоянно. Где-то нападающие убежали, где-то защитники не отдали вовремя и тому подобное. Для нас такие моменты не характерны, но они бывают.
Ротация из-за сложного календаря? Календарь как календарь. В моём понимании мы достаточно хорошо проходим этот календарь. У нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Мы точно отдохнули физически, поэтому будут какие-то вынужденные моменты, если говорить о травмах. Но если травм нет, то у нас все готовы играт, хоть все 68 матчей. Все календари трудные, даже если там меньше игр, но они всё равно с перелётами и переездами. Но я не думаю, что в этом есть суперглубина вопроса», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 10 сентября 2023
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