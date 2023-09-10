«Это была невероятная игра и испытание для нас». Форвард «Куньлуня» — о победе над ЦСКА

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Джек Родевальд рассказал о победе над ЦСКА в овертайме (3:2 ОТ).

«Это была невероятная игра. Мы знали силу соперника, они выиграли два Кубка Гагарина подряд. Для нас это было настоящее испытание. Первый период был медленным, мы позволили сопернику нанести много бросков по своим воротам, но Смитти [Джереми Смит] совершил несколько важных сейвов. Потом получилось добавить, исправить какие-то ошибки. Здорово побеждать в таком матче, это добавит нам уверенности на старте сезона.

Моя результативность? Я начал сезон хуже, чем ожидал, но здорово, что я забиваю в двух матчах подряд. У нас более длинная лавка в этом году, получилось добавить в каких-то конкретных моментах и сыграться. Я безумно рад, что дела пошли в гору. Надеюсь, мой вклад поможет команде.

Райан Меркли стал классным дополнением для нашей команды. Это невероятный игрок, с ним одно удовольствие играть. Он присоединился к нам, не участвуя в тренировочном лагере, но сразу влился в команду. Он классно контролирует шайбу и добавил силы нашему большинству», — цитирует Родевальда сайт КХЛ.