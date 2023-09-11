Антипин — о партнёрах по «Баффало»: Айкел — лидер в раздевалке, Э. Кейн — дружелюбный

Защитник «Трактора» Виктор Антипин рассказал об игре в НХЛ за «Баффало Сэйбрз».

«Какие были предложения из НХЛ? Было две конкретных возможности — «Калгари» и «Баффало», но «Баффало», на мой взгляд, тогда давал больше возможностей для игры.

Джек Айкел, кажется ещё не был капитаном в тот сезон. Но это лидер и на льду, и в раздевалке, это была главная звезда команды. Мне он запомнился только с положительной стороны и как партнёр, и как игрок. Своё слово в раздевалке он всегда мог сказать.

Какой в жизни Эвандер Кейн? Про него много рассказывают, какие-то ситуации у него возникали. Но про него только положительные воспоминания, он мне помогал, отвозил меня в аэропорт и обратно, был дружелюбным парнем. Он не токсичный», — сказал Антипин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.