«Минуту был без сознания, память чуть потерялась». Большое интервью с новичком «Трактора»

Лучшие моменты в современной истории «Металлурга» связаны с тройкой Мозякин — Коварж — Зарипов. Однако нельзя забывать и о тех защитниках, которые разгоняли их атаки. «И [Крис] Ли, и Витя Антипин – двужильные, проделывают большой объем работы», — говорил Андрей Разин про пятёрку, которая принесла «Металлургу» два Кубка Гагарина.

Виктор Антипин благодаря успехам в составе «Металлурга» трижды играл за сборную России на ЧМ, получал приглашение из НХЛ, но в последние годы его карьера слегка притормозила. Защитник сменил несколько клубов, летом перейдя в «Трактор»: на предсезонке он отмечался красивыми голами и активными подключениями в атаку. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» хоккеист ещё раз вспомнил основные моменты своей карьеры.

«Любой отец-хоккеист обязан поставить сына на лёд»

— Шаблонный вопрос: отец-игрок хотел, чтобы вы пошли по его стопам, или вам хотелось, глядя на него?

— Конечно, ему хотелось, но я даже не помню, как встал на коньки. Думаю, любой отец-хоккеист обязан поставить своего сына на лёд, а там как дальше будет желание у ребёнка. У меня такое желание было, мне это нравилось, поэтому так всё получилось.

— Другой шаблонный вопрос: когда отец — хоккеист, много ли приходится слышать о блате?

— Нет, не слышал, да и у меня его не было. Я даже за юниорскую сборную не играл, не выделялся особенно, раскрылся уже годам к 17-18.

— Уже после старта профессиональной карьеры отец подсказывал как тренер?

— Конечно, и советами помогал, старается смотреть каждую игру. Созваниваемся, обсуждаем моменты, он даёт свой взгляд со стороны, с его опытом и знаниями он сильно помогает.

— В ваш первый год в КХЛ в «Магнитку» приехала супербригада — Малкин, Кулёмин, Гончар. Многому у них научились?

— Они все профессионалы и таланты, конечно же. Малкин показывал образец таланта, Коля Кулёмин впечатлял своей работой, Гончар — профессионализмом и опытом.

— Давал ли Гончар ценные советы по игре на позиции?

— Конечно, давал, мы вместе играли в большинстве, подсказывал в каких-то моментах игры. Ты приезжал со смены, и Сергей мог рассказать, как можно было сыграть в той или иной ситуации, это были очень ценные советы. Ещё мне повезло, что я начинал тот сезон с Олегом Твердовским, опытный игрок, помогал советами мне, за что я ему очень благодарен.

Виктор Антипин (№9) Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

— Можете кого-то из звёзд выделить в качестве образца для подражания?

— Конечно, Гончар, Твердовский. Тот же Женя Бирюков с его опытом, почти всю карьеру в «Магнитке» отыграл, столп обороны.

«Кинэн всё делал в раздевалке на свой манер, даже мусорки двигал»

— В чём всё-таки была сила тройки Мозякин — Коварж — Зарипов?

— Думаю, они сами уже много говорили, как дополняли друг друга. Понимание игры у них было очень хорошее, на одной волне были, высокий хоккейный IQ, это очень умные игроки.

— Что за тренер Пол Морис, с которым вы работали в свой первый сезон?

— Это был первый иностранный тренер, с которым я работал, поэтому всё было в новинку для меня. Это серьёзный специалист, который многого добился в НХЛ. Как и все иностранцы, он всегда уделял внимание мелким деталям. Делал акцент на системность, на тактику.

— Работа с Майком Кинэном — экстрим или скорее легенды?

— Нет, не экстрим, но это другой хоккейный менталитет. Было очень интересно, особенно в начале карьеры. Он больше психологически действовал на игроков. Что мне запомнилось — то, как он уделял каждой мелочи внимание. Помню, мы летели в Хабаровск семь часов, и он каждый час проходил по салону самолёта и давал игрокам по бутылке воды, чтобы выпивали. Даже в раздевалке на выезде он делал всё на свой манер, мусорку переносил, стол в другую сторону двигал, всё это было.

— А мусорками в вас не кидался?

— Мусорками — нет, но клюшки на тренировке ломал. Самая короткая раскатка в карьере была с Кинэном: мы вышли, что-то не получалось немного, пасы неточные. Он клюшку сломал, мы 10 минут откатались, и он нас всех выгнал со льда. Если сравнивать Кинэна с тем же Морисом, то Майк больше мотиватор, больше психологически работал с игроками.

Майк Кинэн Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Почему у того же Йозефа Яндача в России не получилось?

— Не могу сказать, почему не получилось, но мне с ним было комфортно работать. Он давал свободу игрокам. Он ближе к нашему менталитету по работе.

«Эвандер Кейн — весёлый парень, подвозил меня в аэропорт»

— Когда вы уезжали в НХЛ, были другие варианты, кроме «Баффало»?

— Были две конкретные возможности — «Калгари» и «Баффало», но «Баффало», на мой взгляд, тогда давал больше возможностей для игры.

— Джек Айкел на тот момент уже был капитаном?

— Кажется, он ещё не был капитаном в тот сезон. Но это лидер и на льду, и в раздевалке, это была главная звезда команды. Мне он запомнился только с положительной стороны и как партнёр, и как игрок. Своё слово в раздевалке он всегда мог сказать.

— А Эвандер Кейн в жизни какой?

— Про него много рассказывают, какие-то ситуации у него возникали. Но у меня только положительные воспоминания, он мне помогал, отвозил меня в аэропорт и обратно, был дружелюбным парнем. Он не токсичный.

— Вы закончили карьеру в НХЛ после силового от Скотта Хартнелла, на который и сейчас смотреть страшно…

— Воспоминаний нет, я потерял сознание, в памяти это не осталось, сам могу судить только по видео. Наверное, минуту был без сознания, память чуть теряется после удара, и я этот момент не помню.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

— Скотт не извинялся потом?

— Меня увезли в больницу, не было у него возможности это сделать. Он передал через ребят свои извинения. Претензий нет, это хоккей, я сам виноват, что подставился под удар, он завершал свой манёвр, это было стечение обстоятельств, что я челюстью ударился в промежуток, где заканчивается стекло и начинается борт.

— Не было проблем в первые матчи после восстановления?

— Там оставалось в концовке сезона 10 игр, поэтому было время восстановиться.

— «Баффало» не выходил с предложением о продлении контракта?

— Как таковых особо разговоров не было, конкретных предложений.

«Уход с канадского гимна на ЧМ-2015 — технический момент»

— У вас три медали на ЧМ, но нет золотой. Какое из поражений было самым обидным?

— Конечно, в Праге-2015, мы хорошо играли, вышли в финал, тем более было такое обидное поражение, 1:6. Может быть, перегорели тогда, у нас был хороший состав, приехали почти все освободившиеся игроки НХЛ. Пожалуй, из трёх турниров был лучший шанс стать чемпионом мира.

— С чем был связан уход с канадского гимна после того финала?

— Технический момент, никто не предупреждал, что будет гимн, поэтому кто-то ушёл, кто-то остался — не было специально какого-то неуважения.

— Если бы не поездка в «Баффало», могли бы попасть в олимпийскую сборную. Не обидно из-за упущенного золота?

— Честно, не жалею об этом. Если жалеть, можно сойти с ума. Возможно — возможно — у меня была бы возможность выступить за сборную, но это не факт. Как получилось, так получилось, и я не жалею ни о чём.

Виктор Антипин на ЧМ-2015 Фото: РИА Новости

— Когда «Магнитка» вас расторгала, Илья Воробьёв сказал, что на освободившиеся деньги возьмут 10 человек. Не обидно было читать?

— Если честно, я не читал. Там поменялось руководство, у нас был неудачный сезон, плюс ввели потолок зарплат, надо было многое менять, пришлось со мной расстаться.

— Было ли тяжело в СКА с его постоянной ротацией?

— Думаю, это сказывается на игроках, но у меня такого не было, я практически все игры провёл, кроме тех, когда ковидом болел. Конечно, большое количество игроков сказывается.

— Почему в «Витязе» отрезок получился таким коротким, два месяца всего?

— Да, меня в ноябре обменяли в «Салават», без моего участия это произошло. «СЮ» вышел на руководство «Витязя» с предложением обмена, и меня только в конце спросили, согласен ли я, и я согласился. Видать, сделка всех устроила.

«В «Тракторе» хотят использовать мои сильные стороны»

— Если человек со стороны посмотрит на вашу статистику, то увидит спад. В чём причина?

— Не знаю даже. Я играл почти всю жизнь в Магнитогорске, за исключением года в «Баффало», потом в СКА были новая команда и новые требования, что повлияло. Потом я каждый год менял команду, и это сказывалось.

— Не пытался ли кто-то из тренеров переделать вас в «домоседа»?

— Конкретных попыток не было, но у каждого тренера своё видение игры, свои требования, своя система, как ты выполняешь то, что требуют, не было такого, что кто-то из тренеров требовал играть только в обороне.

— В межсезонье были слухи, что «Амур» давал вам большие деньги. Это правда?

— Только слухи, конкретного предложения не было.

Виктор Антипин в составе «Салавата Юлаева» Фото: РИА Новости

— Почему сейчас выбрали именно Челябинск?

— Было желание видеть меня в команде, были конкретное предложение и разговор. В «Тракторе» хотели использовать мои сильные стороны, которые я не проявлял в последние сезоны. Главное, что была заинтересованность в моих услугах.

— Уже на предсезонке были от вас и красивые голы, и больше подключений в атаку.

— Сейчас хоккей такой, что ты обязан играть и в атаке, и в обороне, уже не получится просто отбирать шайбу и выбрасывать её из зоны или только в чужой зоне играть. Стараюсь играть и там, и там. Если есть такая возможность, то стараюсь подключиться к атаке, сыграть нестандартно, надо пользоваться этим. Это не запрещают, но нельзя делать это в ущерб обороне.

— Как вообще Анвар Гатиятулин ставит себя в коллективе и доносит то, что хочет видеть?

— Это авторитетный тренер, прекрасно это все знают. У нас много времени уделяется всем компонентам игры, мы до мелочей проработали все схемы и системы, нам рассказывают, как играть в каждом игровом моменте, показывают видео.