Владислав Третьяк: в СССР было 80 катков, сегодня – 770. О нынешних клюшках только мечтали

Легендарный голкипер ЦСКА и сборной СССР Владислав Третьяк рассказал о катках, форме в СССР и о том, почему стал вратарём.
«В Советском Союзе было 80 катков на всю страну, сегодня – 770. О таких клюшках, которыми вы сейчас играете, мы могли только мечтать. Формы не было.
Знаете, как я стал вратарём? Хотел быть нападающим. 200 человек попали на просмотр в ЦСКА, я прошёл отбор – приняли четверых.
Занимался месяц, формы не давали, в чём был, в том и играл. Прихожу домой в синяках, а отец говорит, мол, это что такое, ты же летчиком будешь, что за инвалид такой. Я ему – форму не дают, а он – если не дают, значит, в хоккей больше не играешь.
Прихожу к тренеру, передаю слова папы. Он мне и отвечает: мальчик, ты только через два года заиграешь на первенстве Москвы, а форму дают только через год. В магазине её не купить, выдавали в клубах. Была только вратарская. Слава богу, а то такого нападающего, как Харламов, из меня бы не вышло. Благодарю Всевышнего, что мне досталась вратарская.
Правда, я её надел и пошёл играть в нападение. Тут мне и сказали, мальчик, ты куда, давай вставай в ворота. Судьба!» – цитирует Третьяка издание «Няръяна вындер».
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