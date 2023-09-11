«Салават Юлаев» представил форму на первый домашний матч сезона
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«Салават Юлаев» представил форму на первый домашний матч сезона с магнитогорским «Металлургом».
Напомним, матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» – «Металлург» начнётся сегодня, 11 сентября, в 17:00 мск.
Уфимский клуб после трёх сыгранных матчей набрал четыре очка и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. 14 сентября подопечные Виктора Козлова примут казанский «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск.
Перед началом встречи на «Уфа-Арене» состоится торжественная церемония поднятия стяга с номером воспитанника «Салавата Юлаева» нападающего Родиона Амирова, который умер от рака 14 августа 2023 года.
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