Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» представил форму на первый домашний матч сезона

«Салават Юлаев» представил форму на первый домашний матч сезона
Комментарии

«Салават Юлаев» представил форму на первый домашний матч сезона с магнитогорским «Металлургом».

Напомним, матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» – «Металлург» начнётся сегодня, 11 сентября, в 17:00 мск.

Уфимский клуб после трёх сыгранных матчей набрал четыре очка и располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. 14 сентября подопечные Виктора Козлова примут казанский «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск.

Перед началом встречи на «Уфа-Арене» состоится торжественная церемония поднятия стяга с номером воспитанника «Салавата Юлаева» нападающего Родиона Амирова, который умер от рака 14 августа 2023 года.

Материалы по теме
Стяг с номером Родиона Амирова поднимут перед матчем «Салават Юлаев» — «Металлург» в Уфе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android