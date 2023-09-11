Стяг с номером Родиона Амирова поднимут перед матчем «Салават Юлаев» — «Металлург» в Уфе

Сегодня, 11 сентября, на «Уфа-Арене» состоится торжественная церемония поднятия стяга с номером воспитанника «Салавата Юлаева» нападающего Родиона Амирова, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Церемония состоится перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск.
Напомним, в середине августа генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что «Салават Юлаев» выведет 27-й номер из обращения. Под этим номером играл Родион Амиров, умерший от рака 14 августа.
На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».
- 11 сентября 2023
-
09:55
-
09:30
-
09:17
-
09:10
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:20
-
08:10
-
08:10
-
07:50
-
03:43
- 10 сентября 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:25
-
23:00
-
22:42
-
22:25
-
22:14
-
22:01
-
21:33
-
21:19
-
21:07
-
20:47
-
20:32
-
20:21
-
20:05
-
19:45
-
19:32
-
19:17
-
19:08
-
19:06
-
18:56
-
18:47
-
18:28