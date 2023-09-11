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Стяг с номером Родиона Амирова поднимут перед матчем «Салават Юлаев» — «Металлург» в Уфе

Стяг с номером Родиона Амирова поднимут перед матчем «Салават Юлаев» — «Металлург» в Уфе
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Сегодня, 11 сентября, на «Уфа-Арене» состоится торжественная церемония поднятия стяга с номером воспитанника «Салавата Юлаева» нападающего Родиона Амирова, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Церемония состоится перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск.

Напомним, в середине августа генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что «Салават Юлаев» выведет 27-й номер из обращения. Под этим номером играл Родион Амиров, умерший от рака 14 августа.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».

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