Стяг с номером Родиона Амирова, умершего от опухоли мозга, подняли под своды «Уфа-Арены»

Сегодня, 11 сентября, на «Уфа-Арене» состоялась церемония поднятия джерси воспитанника «Салавата Юлаева», форварда Родиона Амирова.
Стяг с номером хоккеиста был поднят под своды стадиона перед встречей Фонбет Чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург».
Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Салавата Юлаева». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, Родион Амиров ушёл из жизни 14 августа. Хоккеисту был 21 год. Спортсмен ушёл из жизни из-за опухоли головного мозга.
На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».
- 11 сентября 2023
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