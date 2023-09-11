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Стяг с номером Родиона Амирова, умершего от опухоли мозга, подняли под своды «Уфа-Арены»

Стяг с номером Родиона Амирова, умершего от опухоли мозга, подняли под своды «Уфа-Арены»
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Сегодня, 11 сентября, на «Уфа-Арене» состоялась церемония поднятия джерси воспитанника «Салавата Юлаева», форварда Родиона Амирова.

Стяг с номером хоккеиста был поднят под своды стадиона перед встречей Фонбет Чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург».

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Салавата Юлаева». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, Родион Амиров ушёл из жизни 14 августа. Хоккеисту был 21 год. Спортсмен ушёл из жизни из-за опухоли головного мозга.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».

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