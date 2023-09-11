«Монреаль» объявил имена капитана и альтернативных капитанов на сезон-2023/2024
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«Монреаль Канадиенс» на официальном сайте назвал имена капитана и альтернативных капитанов команды на сезон-2023/2024.
Капитанскую нашивку сохранил 24-летний лидер «Хабс» Ник Судзуки. Альтернативными капитанами были назначены 29-летний защитник Майк Мэтисон и 31-летний нападающий Брендан Галлахер.
Напомним, в прошлом сезоне «Монреаль» не попал в плей-офф. «Канадиенс» завершили регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги на предпоследнем, 15-м месте в Восточной конференции. Канадский клуб набрал 68 очков в 82 встречах, одержав всего 21 победу в основное время и ещё 10 за его пределами (по пять в овертайме и в серии буллитов). В сводной таблице НХЛ «Монреаль» финишировал на 28-м месте из 32.
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