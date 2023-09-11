Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» объявил имена капитана и альтернативных капитанов на сезон-2023/2024

«Монреаль» объявил имена капитана и альтернативных капитанов на сезон-2023/2024
Комментарии

«Монреаль Канадиенс» на официальном сайте назвал имена капитана и альтернативных капитанов команды на сезон-2023/2024.

Капитанскую нашивку сохранил 24-летний лидер «Хабс» Ник Судзуки. Альтернативными капитанами были назначены 29-летний защитник Майк Мэтисон и 31-летний нападающий Брендан Галлахер.

Напомним, в прошлом сезоне «Монреаль» не попал в плей-офф. «Канадиенс» завершили регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги на предпоследнем, 15-м месте в Восточной конференции. Канадский клуб набрал 68 очков в 82 встречах, одержав всего 21 победу в основное время и ещё 10 за его пределами (по пять в овертайме и в серии буллитов). В сводной таблице НХЛ «Монреаль» финишировал на 28-м месте из 32.

Материалы по теме
Дюбе: уже можем представить себе «Монреаль» в огне и крови, если бы он задрафтовал Мичкова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android