В «Колорадо» ответили на вопрос, рассчитывают ли на Ничушкина после скандала в плей-офф

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис МакФарланд поделился мнением о российском нападающем команды Валерии Ничушкине. Кроме того, функционер ответил на вопросы, если ли у «лавин» какие-либо опасения относительно дела форварда и как инцидент за пределами льда в плей-офф повлияет на хоккеиста в этом сезоне?

«Он очень важная часть нашей команды. Я верю, что Вэл вернётся и проведёт для нас монструозный год. Мы рассчитываем на него. Он был для нас важной силой. Поскольку Лэнди (Габриэль Ландеског. — Прим. «Чемпионата») отсутствует, нам понадобятся габариты и сила Ничушкина. Нам нужно, чтобы Вэл взял на себя важную роль, и я уверен, что он это сделает», — приводит слова МакФарланда The Athletic.

Напомним, во время плей-офф в номере Ничушкина была обнаружена пьяная женщина. После этого хоккеист покинул расположение команды и более не играл.