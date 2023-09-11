Матвей Мичков перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды

Нападающий СКА Матвей Мичков продолжит карьеру в «Сочи». Форвард перешёл в южный клуб на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

«Матвей Мичков продолжит сезон в «Сочи» на правах аренды. Считаю, это правильное решение — у Матвея впереди вся карьера, ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться. В «Сочи» у него будет такая возможность. Мы много разговаривали с Матвеем и пришли к обоюдному решению, что это наилучший вариант для его карьеры. Мичков — игрок первого-второго звена, первого-второго большинства. Мы не хотим мариновать Матвея в запасе, желаем ему максимального прогресса, будем внимательно следить за его игрой и при первой же возможности будем рады видеть его в Петербурге. Увидимся на льду!» — говорится в сообщении.

Напомним, в нынешнем сезон Мичков сыграл лишь в одном матче СКА из четырёх. Форвард суммарно провёл на льду 6 минут 12 секунд и не отметился результативными действиями. Отсутствие Мичкова в составе СКА вызывало множество недовольства и недоумения со стороны болельщиков и журналистов.