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Реакция Америки на непопадание Матвея Мичкова в состав СКА, почему нападающий вне заявки, мнения

«Мичков лучше, чем 90% этого СКА». В Америке сходят с ума из-за будущего русского таланта
Владимир Лаевский
«Мичков лучше, чем 90% этого СКА»
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Отсутствие игрока в составе армейцев вызывает массу переживаний. Это война КХЛ с НХЛ, конфликт с Романом Ротенбергом или скверный характер?

Позади уже более недели со старта нового сезона в КХЛ, но самые громкие новости неожиданно связаны не с результатами матчей. Сейчас многих волнуют проблемы с двумя россиянами, связанными с НХЛ, — Иваном Федотовым и Матвеем Мичковым. На этот раз опустим дело московского армейца и сосредоточимся на хоккеисте санкт-петербургской команды.

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Мичков пропустил три из четырёх матчей на старте чемпионата. После мощного прошлого сезона, долгожданного драфта и крутой предсезонки отсутствие нападающего в составе вызывает большие вопросы и переживания. Причём не только в России – ещё и в Северной Америке активно обсуждают эту ситуацию.

Примечательно, что в мире переживают за то, что один хоккеист – Федотов – играет и что другой хоккеист– Мичков – не играет. Мы собрали самые интересные комментарии североамериканских специалистов по теме нападающего СКА. Неужели форвард действительно «поплатился» за слова о желании поиграть в НХЛ?

«Это Россия и КХЛ, всегда есть махинации»

Волнения начались уже после стартового матча СКА – с московским «Динамо». Журналистка The Hockey News Рэйчел Доэрри на своей странице в «Твиттере» отреагировала на непопадание Мичкова в заявку санкт-петербургской команды. Она считает, что пропуск форварда связан с ситуацией вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Никто не должен упускать из виду, что права на Мичкова принадлежат «Филадельфии», и это [пропуск] произошло, пока разворачивается ситуация с Федотовым. Это Россия и КХЛ, всегда есть махинации. С учётом того, что соглашение между НХЛ и КХЛ фактически бесполезно, я бы постаралась притащить Матвея Мичкова сюда как можно скорее», — говорится в сообщении.

Матвей Мичков

Матвей Мичков

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Обозреватель филадельфийского издания Philly Hockey Now Чак Баусман также остался в недоумении из-за ситуации с Матвеем: «Отсутствие удивляет, поскольку Мичков считается одним из самых перспективных игроков в России. Ни одна команда не хочет, чтобы её лучший проспект пропускал игру, особенно в первом матче сезона. Забегая вперёд, важнее посмотреть, сыграет ли Мичков в следующей игре и сколько времени он получит на льду. Несколько пропущенных матчей подряд могут вызвать беспокойство».

«Волевой тренер Ротенберг пытается установить контроль над столь же волевым Мичковым»

Журналист Daily Faceoff Васили Гианаракос углубился в ситуацию после второго пропуска Мичкова.

«Отсутствие Мичкова произошло после того, как форвард хорошо сыграл в первых предсезонных матчах СКА. Талантливый проспект показывал хорошие результаты, даже играя в центре — а это совершенно новая позиция для него. Мало того что Мичков набирал хотя бы одно очко почти в каждой предсезонной встрече, проспект вносил свой вклад на льду и другими способами.

Мичков продемонстрировал упорство на форчеке и желание побороться за шайбу, в том числе на бэкчеке и в глубине своей зоны защиты. Предсезонная подготовка Мичкова была далеко не безошибочным хоккеем, один период был довольно тяжёлым из-за нескольких потерь шайб. За исключением этого периода, критиковать всестороннюю игру Мичкова в предсезонке КХЛ было особо не за что.

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По мере продолжения предсезонной подготовки время молодого форварда на льду резко сократилось. За две встречи, состоявшиеся с 19 по 24 августа, Мичков отыграл всего восемь и пять минут соответственно. В конечном итоге это привело к тому, что Мичков отсутствовал в предсезонном матче 25 августа, когда СКА встретился с «Сибирью». Такое обращение на льду, описанное выше, явно привело к тому, что Мичков использовался аналогичным образом в первых двух матчах регулярного сезона СКА.

После того как состоялся первый матч регулярного чемпионата, главный тренер Роман Ротенберг высказался о решении оставить Мичкова вне состава. Он сообщил, что Матвею придётся пробиться в состав СКА, но в предстоящих матчах он будет 13-м нападающим команды.

Обычно КХЛ не считается лигой для развития молодых проспектов и игроков. В результате Мичков, получающий ограниченное время на льду, несмотря на его уровень таланта, далеко не необычный игрок. Судя по всему, у Матвея и Ротенберга разворачивается сценарий, где волевой тренер пытается установить контроль над молодым, столь же волевым игроком Мичковым.

Вышеуказанная ситуация объясняет ту нерешительность, которую клубы НХЛ могли испытывать при рассмотрении Мичкова в качестве кандидата на драфте. Очевидно, что «Филадельфия» не может контролировать путь развития своего седьмого драфт-пика из-за его контракта со СКА на следующие три сезона.

Самое главное для талантливого форварда — получить достаточно игрового времени, чтобы продолжать развиваться всесторонне на протяжении предстоящего регулярного чемпионата КХЛ. Будет ли это СКА или другой клуб КХЛ (из-за аренды), время покажет. Но момент, когда Мичкова оставили вне заявки по игровым причинам, был примечательным, учитывая напряжённость, которая уже возникла между «Флайерз» и КХЛ в отношении другого проспекта «лётчиков» Ивана Федотова», — приводит слова Гианаракоса Daily Faceoff.

Матвей Мичков

Матвей Мичков

Фото: vk.com/ska

Журналист Sportsnet Джейсон Букала считает, что Мичкову стоит рассмотреть вариант с арендой в другой клуб КХЛ. Обозреватель уверен, что молодому нападающему просто нужно больше играть.

«Его катание, как за воротами, так и на открытом льду, должно улучшиться по мере его взросления. Он ещё молод, и у него есть много возможностей, чтобы добавить больше силы для ног. Это сделает его более опасным в отрывах. Когда он держит шайбу в зоне нападения, становится ясно, что у него отличное владение клюшкой, видение и мастерство.

Мичкову нужно играть больше минут. Сидеть в ложе для прессы или играть менее восьми минут за матч, пытаясь отыграть новую позицию на профессиональном уровне, – это не то, что нужно для развивающегося игрока.

Стоит рассмотреть вопрос об аренде в другую команду КХЛ. Когда его отдали в аренду в «Сочи» в прошлом сезоне, он забил девять голов и сделал 11 результативных передач в 27 матчах и играл по-своему. Он был задействован в равных составах и в игре в большинстве. Ему нужны минуты, поэтому возвращение в «Сочи» может иметь смысл», — сказано в статье.

«Публичные заявления Мичкова о желании играть в НХЛ играют свою роль»

Журналист The Athletic Чарли О'Коннор считает, что отсутствие Мичкова может быть следствием его желания играть в НХЛ.

«В конечном счёте я не думаю, что обращение с Мичковым в начале сезона запомнится как нечто большее, чем просто лежачий полицейский в его общем развитии. Но я должен представить, что «Флайерз» действительно расстроены, наблюдая за этим из-за Атлантики. Особенно после того, как он провёл впечатляющую предсезонку.

Это какая-то месть за Федотова? Невозможно сказать наверняка, но я так не думаю. На самом деле их война ведётся не с «Флайерз», а с ИИХФ. Однако я подозреваю, что тот факт, что Мичков публично заявил, что хочет приехать и играть в НХЛ, играет в этом свою роль», — говорится в сообщении.

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«Мичков особенный, он был бы лучше, чем 90% этого состава СКА»

Журналист Sportsnet Натан Гравитех на своей странице в «Твиттере» высказался о ситуации молодого нападающего СКА Матвея Мичкова. Форвард пропустил уже три из четырёх матчей на старте сезона КХЛ.

«Матвей Мичков в своих первых четырёх матчах сезона КХЛ:

2 сентября: остался в запасе по игровым причинам;
4 сентября: остался в запасе по игровым причинам;
6 сентября: 0 очков, 0 бросков, 6:12 на льду;
8 сентября: остался в запасе по игровым причинам.

Жестоко…

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Три вещи, которые могут быть правдой:

  1. КХЛ не является лигой для развития молодых игроков, а проспектам, как и любым другим игрокам, приходится зарабатывать своё ледовое время.
  2. Мичков особенный и, вероятно, был бы лучше, чем 90% этого состава, если бы он играл в каждом матче.
  3. Следующие три года станут огромной головной болью для фанатов «Филадельфии», — говорится в сообщении.
Матвей Мичков

Матвей Мичков

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ситуация беспокоит и журналистов из Монреаля. «Канадиенс» долго считались главными претендентами на Мичкова, так что сейчас в городе всё ещё посматривают за молодым хоккеистом. Так, журналист Le Journal de Québec Кевин Дюбе считает, что КХЛ в целом не подходит для развития проспектов.

«Матвей Мичков не участвовал в первых двух матчах СКА, в третьем сыграл чуть больше шести минут, а затем снова не попал в состав в четвёртой встречи. Уже все выходят из себя. Что нам следует понимать в спорадическом использовании молодых и талантливых русских? Вторжение в сложный вопрос надежд России в КХЛ.

Мичков не был задрафтован «Монреаль Канадиенс», но мы почти каждый день видим его имя в монреальских СМИ. И будьте готовы, это только начало!

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Но дело не в этом. О Мичкове говорят в Квебеке, потому что он не играл в КХЛ с начала сезона, хотя мы говорим о нём как о таланте поколения, российском аналоге Коннора Бедарда, который будет играть в НХЛ в сезоне-2023/2024. Мы уже можем представить себе «Монреаль» в огне и крови, если бы канадцы на последнем драфте выбрали вингера вместо Давида Райнбахера.

Но это гипотетически.

Реальность такова, что Мичков, похоже, не имеет какого-то особого статуса в СКА, несмотря на его огромный талант. Однако в прошлом году он продемонстрировал, что способен играть и показывать высокую результативность на этом уровне. Мало использовавшийся СКА на старте сезона (в среднем чуть более трёх минут за матч), он был отдан в аренду в ХК «Сочи», где набрал 20 очков в 27 матчах, затем играл почти 16 минут за встречу.

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Мы уже делали поспешные выводы, заявляя, что опасения по поводу Мичкова были реальны, что у юноши проблемы с поведением. Это объясняет, почему его не выпускают на лёд, несмотря на его талант, который мы назвали исключительным.

Возможно, в этом есть доля правды, но мы никогда этого не узнаем.

Однако реальность такова, что обращение с Мичковым абсолютно ничем не отличается от того, которое получали почти все ведущие российские проспекты за последние пять лет.

КХЛ не является лигой для развития молодых игроков, и исторически тренерам не удавалось угодить командам НХЛ, которые выбирали проспектов в КХЛ, особенно из ведущих команд, таких как СКА или ЦСКА. Команды также показали в последние годы, что не очень склонны вкладывать силы в развитие молодого человека, который собирается уехать в Северную Америку», — написал Дюбе.

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