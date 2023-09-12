Щитов оценил, как проблемы с НХЛ и ИИХФ влияют на Ивана Федотова

Экс-защитник ряда клубов КХЛ, эксперт Никита Щитов поделился мыслями о выступлении ЦСКА на стартовом отрезке регулярного чемпионата. Бывший хоккеист также прокомментировал игру вратаря московского клуба Ивана Федотова. Щитов оценил, как проблемы с НХЛ и Международной федерацией хоккея могут влиять на голкипера армейцев. Ранее ИИХФ дисквалифицировала Федотова на четыре месяца.

«ЦСКА не форсирует события и планомерно входит в сезон. И на предсезонку команда вышла позже. По игре с «Куньлунем» ЦСКА превосходил соперника — просто шайба не шла в ворота, а в овертайме армейцы пропустили в пустые. У ЦСКА мощная команда, и она идёт по графику прошлого года.

Пока непонятно, сколько времени понадобится на адаптацию Федотову. Видно, что пропущенный год сказывается. Плюс вся шумиха, которая идёт вокруг него. Он тоже, наверное, не может закрыться и полностью абстрагироваться от этого. Думаю, пару месяцев уйдут на адаптацию. Когда он начнёт играть чаще и всё прочувствует, тогда и вернётся на прежний уровень. Мне бы очень хотелось этого. Многие переживают за него. Хочется, чтобы у парня всё было хорошо», — приводит слова Щитова «Спорт-экспресс».