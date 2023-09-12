Два россиянина примут участие в лагере новичков «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» в своих социальных сетях объявил имена хоккеистов, которые примут участие в лагере новичков.

В составе оказался 21 игрок: четыре вратаря, шесть защитников и 11 нападающих. В заявку команды также попали двое российских хоккеистов. Это нападающие Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев. Кроме того, в лагере новичков «Кэпиталз» примет участие форвард Александр Суздалев. Он является гражданином Швеции, но имеет русское происхождение.

Напомним, лагерь новичков «Вашингтона» пройдёт с 16 по 19 сентября. 16 сентября хоккеисты будут заниматься на арене «МедСтар Кэпиталз Айсплекс». С 17 по 19 сентября игроки проведут мероприятия на стадионе «Макмуллен Хокки Арена», которая располагается в Аннаполисе (столица штата Мэриленд).