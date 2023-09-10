«Вашингтон» подставляет Овечкина. Как близко Ови подберётся к Гретцки в новом сезоне?

В клубе делают всё, чтобы капитан не добрался до великого рекорда. Но 38-летний Ови пострадает и от самого себя.

До старта сезона в НХЛ осталось чуть больше месяца — это значит, что самое время делиться ожиданиями на ближайший год. Само собой, главный вопрос, тревожащий российскую аудиторию: на сколько голов Александр Овечкин приблизится к вечному рекорду Уэйна Гретцки?

В этом материале мы расскажем, чего ждать от главного снайпера современности, и объясним, сколько шайб забросит капитан «Вашингтона».

На что ставят в Северной Америке?

Прежде чем перейти к расчётам, давайте посмотрим, что предсказывают за океаном. Так, букмекеры ставят на то, что Овечкин завершит новый сезон с 35–40 голами в активе.

The Athletic называет точные данные: россиянин проведёт 78 матчей и забросит 42 шайбы.

Официальный сайт НХЛ просто сообщил, что Ови наберёт 88 очков. Если учесть, что капитан «Вашингтона» забивает больше, чем отдаёт передач, будет логично назвать диапазон от 45 до 50 голов.

Материалы по теме Официальный сайт НХЛ предсказал, сколько очков наберут российские игроки в новом сезоне

Что мы извлекли из прошлого?

Практически год назад автор сего материала уже подсчитывал всю статистику по Ови, пытаясь предугадать, сколько россиянин забьёт. Тогда поставил на 47 шайб — ошибся всего на пять. Вроде бы неплохо, да? Особенно если учесть, что четыре матча нападающий пропустил из-за горя в семье — такого предугадать было нельзя.

Александр Овечкин Фото: nhl.com

Чтобы вновь не мучить вас занудной статистикой, сразу возьмём из старого материала все необходимые числа. Кому интересно, можете глянуть старый материал.

Данные оттуда всё ещё актуальны. Единственное, что поменялось за последний год, — общее количество матчей и голов, но средняя результативность Овечкина осталась на прежнем уровне — 0,61.

Статистика по годам:

Сезон Количество матчей Количество голов Среднее количество голов Количество матчей пропущено Сезон-2005/2006 81 52 0,64 1 Сезон-2006/2007 82 46 0,56 0 Сезон-2007/2008 82 65 0,79 0 Сезон-2005/2009 79 56 0,71 3 Сезон-2009/2010 72 50 0,69 10 Сезон-2010/2011 79 32 0,41 3 Сезон-2011/2012 78 38 0,49 4 Сезон-2012/2013 48 32 0,67 0 Сезон-2013/2014 78 51 0,65 4 Сезон-2014/2015 81 53 0,65 1 Сезон-2015/2016 79 50 0,63 3 Сезон-2016/2017 82 33 0,4 0 Сезон-2017/2018 82 49 0,6 0 Сезон-2018/2019 81 51 0,63 1 Сезон-2019/2020 68 48 0,71 1 Сезон-2020/2021 45 24 0,53 11 Сезон-2021/2022 77 50 0,65 5 Сезон-2022/2023 73 42 0,58 9 За карьеру 1347 822 0,61 56

Ну и главное — худшие и лучшие сценарии.

Все возможные исходы по результативности:

Худшее состояние здоровья Среднее состояние здоровья Лучшее состояние здоровья Худшая результативность 26 31 33 Средняя результативность 40 48 50 Лучшая результативность 52 62 65

Получается, Овечкин завершит сезон с результатом в диапазоне от 26 до 65 голов. Но это только начало.

Тело Овечкина «сдаёт»

А теперь давайте введём новую переменную, которую подсветил прошлый сезон. Травмы. Мы затрагивали подобную тему в прошлом материале, но теперь — после сезона-2022/2023 — появились новые поводы поговорить об этом. На этот раз более основательно.

С 2015 по 2021 год Овечкин в принципе не травмировался. Но в каждом из последних трёх сезонов он неизменно получал повреждения.

В сезоне-2020/2021 россиянин пропустил сразу семь матчей из-за травмы нижней части тела. При этом ещё в одной встрече капитан «Кэпиталз» сыграл лишь номинально — вышел на 39 секунд и на этом завершил своё участие в матче.

Александр Овечкин по ходу матча Фото: nhl.com

На следующий год Ови «выпал» из игры на три встречи — на этот раз из-за травмы верхней части тела. Наконец, в прошлом сезоне нападающий «Вашингтона» не смог выйти на лёд в пяти матчах. Два пропустил из-за повреждения нижней части тела, три — из-за травмы верхней части тела.

Очевидный факт: потихоньку сдаёт здоровье даже у глыбы Овечкина. Но! Примечательнее всего в этой статистике не просто наличие травм, но и то, когда чаще всего травмировался хоккеист. Из 15 матчей 13 Овечкин пропустил в апреле-мае — в самом конце чемпионатов. Иногда он вообще пропускал завершение сезона. Ещё один матч пропустил в январе 2023 года, другой — в марте 2023-го.

Можно сколько угодно спекулировать на этой теме, но давайте просто очертим возможные причины — самые вероятные. Кажется, тело Ови действительно с каждым годом всё тяжелее переносит нагрузки. Это могло бы объяснить, почему россиянин регулярно пропускает матчи именно в конце сезона. Вне зависимости от того, попал ли «Вашингтон» в плей-офф или нет.

К этому добавим и тот факт, что в прошлом сезоне Овечкин из-за травм начал вылетать не только в концовке, но и просто во второй половине чемпионата.

Александр Овечкин в игре за «Вашингтон Кэпиталз» Фото: nhl.com

Очевидный вариант: потихоньку перестаёт «вывозить» даже тело железного Овечкина. Получается, возраст всё же берёт своё. А на старте сезона-2023/2024 Овечкину будет уже 38.

Нельзя исключать и какую-нибудь старую травму — что сверху, что снизу. Но тут уже сложно сказать что-то конкретное. Гадать тут не будем.

Что мы имеем по итогу?

Стоит рассчитывать, что Овечкин в новом сезоне не сможет провести чемпионат от звонка до звонка. Вероятнее всего, в лучшем случае он пропустит из-за травмы те же пять матчей, что и в прошлом сезоне. То есть надо исходить уже из 77 встреч. В таком случае худшим результатом должны стать 30 голов, лучшим — 61 шайба. Но не забываем, что Ови может «вылететь» и на более длительный срок.

«Вашингтон» подставляет своего капитана

Нельзя забывать и о том, как изменились «столичные» в межсезонье. Команду возглавил новый тренер Спенсер Карбери, который прежде никогда не тренировал в НХЛ.

В целом Овечкин неплохо реагирует на смену наставников команды. Из шести случаев перестановок в четырёх форвард в первом сезоне показывал результаты лучше прошлогодних (с 46 до 65, с 32 до 38, с 38 до 32, с 51 до 53, с 49 до 51, с 48 до 24). Но нужно помнить, что Карбери — новичок. Так что можно ожидать, что «Вашингтон» провалит начало сезона. Либо его концовку — поскольку состав «Кэпиталз» один из самых возрастных в лиге.

Вопрос и в том, как сам Карбери относится к рекорду Ови. Очевидно, в клубе не будут рисковать такой исторической и прибыльной вехой, но всё же непонятно, как новый тренер будет использовать россиянина и найдёт ли ему подходящую роль. Сможет ли заточить «Вашингтон» под регулярную удобную доставку шайбы капитану. Сможет ли наладить игру в большинстве.

Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Фото: nhl.com

Нужно помнить и о том, что у предыдущих тренеров и состав был получше. «Кэпиталз» провалили межсезонье, и сейчас остаётся загадкой, кто будет помогать Овечкину забивать. Остаётся Евгений Кузнецов, но он может продолжить хандрить. Остаются Никлас Бекстрём, Том Уилсон и Джон Карлсон, но все они после травм…

Сейчас сложно даже представить, кто именно будет выходить в первой тройке нападения с Ови. А им ведь ещё потребуется время, чтобы качественно сыграться и подстроиться под задумки тренера.

Дела «Вашингтона» явно хуже, чем когда-либо за последнее десятилетие. Это наверняка станет ещё одной причиной снижения результативности Овечкина.

Итог

Что же можно сказать? Учитывая диапазон между 30 и 61 (то, что получили в параграфе про травмы), стоит добавить пункт об общем снижении результативности Ови. Есть причины ожидать, что он точно не пробьёт личную голеадорскую [верхнюю] планку, а посему его средняя результативность будет варьироваться между 0,53 (худший результат за последние три сезона) и 0,61 (средний показатель за карьеру). То есть игрок должен забросить от 41 до 47 шайб.

Прибавим к этому выводы по межсезонью «Вашингтона» и новому тренеру команды. Это сложно перевести в числовые величины, но очевидно, что Ови забьёт меньше, чем в прошлом сезоне. В то же время его результативность всё равно не должна разительно упасть — сильные стороны в виде убойнейшего броска, а также безграничного доверия руководства и членов команды всё ещё при нём.

Пожалуй, стоит ставить на диапазон в 37–40 голов. На правах автора отведу планку в 38 шайб.

Благодаря этому Ови, отстающий от Гретцки на 72 гола, может приблизиться на расстояние всего 34 шайб. Конечно, даже эти числа приблизительны — на то оно и предсказание. Многое просто нельзя предвидеть — прошлый сезон продемонстрировал это.

Кто знает, может быть, капитан «Вашингтона» и вовсе решит удивить всех фанатов своим «последним танцем».

Или Ови всё же не сможет преодолеть многочисленные проблемы?