Уил: Гусев — один из лучших плеймейкеров КХЛ, круто играть с таким великим хоккеистом

Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил поделился мнением о российском одноклубнике Никите Гусеве. Хоккеисты выступают в одном звене бело-голубых. Уил сравнил Гусева с Томом Брэди — легендой и одним из лучших игроков в истории американского футбола.

«Как мне играется с Гусевым? Мы все знаем, на что он способен. Он один из лучших плеймейкеров КХЛ. Прекрасно, когда у тебя такой партнёр по команде. Он может отдать передачу из самой сложной ситуации, и тебе остаётся только попасть по шайбе (смеётся).

С кем я его могу сравнить? Он мне напоминает Тома Брэди (один из лучших игроков в истории американского футбола. — Прим. «Чемпионата»). Круто играть с таким великим хоккеистом. Мы продолжаем работать над химией, чтобы ещё лучше взаимодействовать на протяжении всего сезона. Пока только начало регулярки, и впереди ещё много матчей», — приводит слова Уила Legalbet.

Отметим, что Гусев отдал три результативные передачи во встрече с «Барысом» (4:3 ОТ). Уил оформил дубль в большинстве и вторым голом перевёл матч в овертайм, где москвичи, отыгравшиеся с 1:3, вырвали победу.