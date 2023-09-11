Пыленков: Гусев — олимпийский чемпион. Мастер. Такие передачи — уже не в новинку для нас

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:3 ОТ).

«Плохо начали первый период. Потом стечение обстоятельств, что соперник удалился, а большинство у нас, наверное, сейчас лучшее в лиге по проценту реализации, от этого и такой результат. Пока не могу ответить на вопрос, что у нас происходит с первыми периодами. Идёт начало сезона, будем работать.

Третий гол «Барыса»? Ничего страшного. У всех бывают ошибки. Такое случается в хоккее. Мы всегда бьёмся до конца, несмотря на пропущенные или забитые голы, играем на победу.

Насколько упрощает жизнь, когда Гусев играет за ту же команду? Намного (смеётся). Никита большой профессионал. Олимпийский чемпион. Мастер. Такие передачи, как на гол Уила, уже не в новинку для нас.

Могло показаться, что в овертайме буду делать передачу на Гусева, а бросил сам? Когда кажется, креститься надо (смеётся). Закрыл глаза и бросил, забил первый гол. Хотя в других матчах было много хороших моментов, но просто не шла шайба в ворота. Надеюсь, сейчас пойдёт.

После матча с «Магниткой» погрустили и всё забыли. Это хоккей. Это игра. Новый день, новая игра, новые эмоции. Впереди нас ждут сложные игры с такими командами. Мы подготовимся и будем биться на победу», — сказал Пыленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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