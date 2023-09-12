Сегодня исполнилось 12 лет с момента смерти лидера ХК «Локомотив»-2011 Александра Галимова

Сегодня, 12 сентября, исполнилось 12 лет со дня смерти лидера ХК «Локомотив», нападающего Александра Галимова. Хоккеист был единственным членом команды, выжившим в трагедии 7 сентября 2011 года. Несмотря на это, спустя пять дней, 12 сентября, Галимов ушёл из жизни.
«Сегодня День памяти Александра Галимова. 12 лет назад Саша последним ушёл со льда в вечность вместе с партнёрами по „Локомотиву“-2011. Мы помним...» — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ярославцев.
Напомним, крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, нападающий «Локомотива» Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.
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