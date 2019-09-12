«Братишки, я Галимов». Он выжил в авиакатастрофе, но ушёл вместе с командой

Слова, от которых до сих пор хочется плакать. 8 лет со дня смерти Александра Галимова.

7 сентября 2011 года хоккеист «Локомотива» Александр Галимов находился в одном самолёте со всей ярославской командой, борт собирался вылетать в Минск на первую игру регулярного чемпионата нового сезона КХЛ. Галимов сидел в последнем ряду салона ЯК-42 и не был пристёгнут ремнями безопасности. Через несколько секунд после взлёта, когда произошла ужасная катастрофа, эти обстоятельства спасли Александру жизнь. Увы, всего на пять дней.

Скорбим… 7 сентября 2011 года войдёт в историю как чёрный день для всего отечественного спорта. В авиакатастрофе вблизи Ярославля разбилась хоккейная команда "Локомотив".

12 сентября Александр Галимов скончался в ожоговом центре института хирургии имени Вишневского в Москве. За эти пять дней, прошедших с момента трагедии, о состоянии Галимова поступала разная информация. Самая первая дала надежду, что хоккеист сможет выкарабкаться. Сотрудники отряда особого назначения УМВД по Ярославской области, которые первыми прибыли на место авиакатастрофы, рассказали, что Галимов смог самостоятельно выбраться из разбившегося самолёта и адекватно оценивал происходящее. «Братишки, я Галимов», — Александр назвал спасателям свою фамилию и был в силах поддерживать простейшую беседу.

Позже оказалось, что это был лишь сильнейший шок, а реальное состояние хоккеиста было близко к критическому. Галимов был оперативно доставлен в Москву, в тот самый Институт хирургии, но врачам сразу стало ясно, что спасти его может только чудо. К сожалению, его не случилось, да, наверное, и не могло случиться, потому что с ожогами 90% тела люди не живут. 5 дней организм Галимова всё равно продолжал сражаться, но 12 сентября сердце Александра остановилось. За него молилась вся страна, но в результате он ушёл к своей команде, промучившись дольше остальных.

Александр Галимов Фото: Юлия Дмитриева, photo.khl.ru

Под Туношной погибло много достойнейших людей, произошла огромная трагедия для сотен семей, десятков городов и нескольких стран. Даже не хочется лишний раз вспоминать причины и масштабы той нелепой, дурацкой катастрофы, но каждому из погибших ребят необходима живая память. Поэтому каждый год, 7 сентября, в разных уголках мира вспоминают тот «Локомотив». Канада говорит о Брэде Маккриммоне, Беларусь – о Руслане Салее, Латвия – о Карлисе Скрастиньше, Чехия проводит панихиды по Яну Мареку и Йозефу Вашичеку, Словакия скорбит по своей легенде Паволу Демитре. Для России же 7 сентября – общенациональная траурная дата.

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Но Александр Галимов 7 сентября был ещё жив. Ещё сражался, боролся, пытался выкарабкаться. Увы, не смог. Мужественный ярославский парень, всю карьеру посвятивший родному городу, всё-таки последним ушёл от нас к своей команде. Так же, как он всегда уходил последним со льда…

Галимов родился в Ярославле 2 мая 1985 года, в 5 лет начал заниматься хоккеем. Александр был важной частью «Локомотива-85», который считался одним из сильнейших клубов России по своему возрасту и регулярно выигрывал золото чемпионата. Конкурировать с тем «Локомотивом» не могло даже «Динамо» во главе с Александром Овечкиным.

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В 2003 году Галимов в составе «Локомотива-2» выиграл первую лигу российского хоккея, а уже через год дебютировал за основу «железнодорожников». И не просто дебютировал, а закрепился в составе «Локомотива» Кари Хейккиля, где вместе с 19-летним парнем на лёд выходили Андрей Коваленко, Владимир Антипов, Игорь Королёв, Александр Карповцев, Владимир Самылин, Алексей Яшин, Николай Антропов и другие мастера. В том же сезоне Галимов забросил и свою первую шайбу за «Локомотив», в ворота «Ак Барса» 17 ноября 2004 года.

Александр Галимов не был хоккейным вундеркиндом, он принадлежал к числу тех хоккеистов, которые раскрываются позднее. С 2004 по 2009 год он постоянно находился в обойме «Локомотива», но не блистал результатами. Да, был сезон-2006/07, в котором Александр набрал 29 очков, но затем результативность Галимова вновь стала падать.

Галимов не был вундеркиндом, зато был потрясающим трудоголиком. Форвард много и усердно работал, не расстраивался из-за некой стагнации в статистике, и в сезоне-2009/10 всё-таки выбился в лидеры родного «Локомотива». Тогда Кари Хейккиля, давно знавший Галимова, создал тройку Галимов – Чурилов – Калянин, и в сочетании с этими партнёрами Александр наконец-то смог раскрыться по-настоящему. Он стал четвёртым бомбардиром ярославцев в регулярке, а в плей-офф Галимов и вовсе был главным бомбардиром и снайпером «Локомотива».

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В 25 лет Галимов принялся навёрстывать упущенное в молодые годы, став гордостью и надеждой родной команды. В сезоне-2010/11 его тройка с Чуриловым и Каляниным сверкала не только для «Локомотива», но и для сборной России, а затем провела мощный плей-офф, где «железнодорожникам» вновь немного не хватило для выхода в финал Кубка Гагарина. Галимов был близок и к поездке на ЧМ-2011: его вызвали для подготовки к турниру, но в скором времени он покинул расположение национальной команды по семейным обстоятельствам.

Тогда казалось, что у Галимова всё ещё впереди. «Локомотив» планомерно подбирался к Кубку Гагарина и перед сезоном-2011/12 собрал невероятно крутой состав, в котором Галимову было уготовано место одного из лидеров. Не за горами был и дебют стремительно прогрессирующего форварда в сборной России на чемпионате мира.

Всё это обязательно должно было произойти с Галимовым, безмерно преданным своей команде. В межсезонье-2011 Александр мог перейти в «Ак Барс», но без раздумий поставил подпись под новым четырёхлетним соглашением с «Локомотивом». Конечно, тогда никто не мог представить, что Галимов подписывает себе приговор…

Всё случилось, как случилось. Галимов и «Локомотив» были остановлены на самом взлёте нелепой трагедией, в официально названные причины которой до сих пор тяжело поверить. Но нам приходиться мириться с этим и лишь вспоминать замечательного, скромного, доброго и отзывчивого человека, примерного семьянина, крутого хоккеиста и настоящего бойца Александра Галимова.

Александр Галимов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Хоккеист был похоронен отдельно от остальных членов команды в мусульманском секторе Чурилковского кладбища Ярославля. Попрощаться с Галимовым пришло более семи тысяч человек.

Саша, ты навсегда в наших сердцах.