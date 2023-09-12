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КХЛ перенесла три матча московского «Динамо» на другие даты

КХЛ перенесла три матча московского «Динамо» на другие даты
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Континентальная хоккейная лига объявила о переносе трёх матчей московского «Динамо» на другие даты.

«В связи с обращением ООО «ВТБ Арена» и ХК «Динамо» Москва о занятости арены 22 октября КХЛ приняла решение о переносе двух матчей регулярного чемпионата:

— матч №238 «Динамо» Москва – «Лада» с 22 на 23 октября 2023 года;
— матч №248 «Северсталь» – «Лада» с 24 на 25 октября 2023 года.

Также в связи с обращением АНО «Единая баскетбольная лига» о проведении ежегодного Матча всех звёзд с 16 по 18 февраля 2024 года на «ВТБ Арене» КХЛ приняла решение о переносе двух матчей регулярного чемпионата:

— матч №249 «Витязь» – «Динамо» Москва с 24 октября 2023 года на 17 февраля 2024 года;
— матч №736 «Динамо» Москва – «Витязь» с 17 февраля 2024 года на 24 октября 2023 года», — сказано в сообщении пресс-службы лиги.

Ранее канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил поделился мнением о российском одноклубнике Никите Гусеве.

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