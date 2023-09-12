«Лучше быть всегда тёмной лошадкой». Вячеслав Быков — о «Салавате Юлаеве»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и сборной России Вячеслав Быков рассказал о победном опыте уфимского клуба.

«У «Салавата» такого уровня исполнителей, какие были при мне, сегодня нет? Не принижайте, опасно (смеётся). Вы знаете, я всегда, в каких бы командах ни был, предпочитал, чтобы о нас меньше говорили. Лучше быть всегда тёмной лошадкой и меньше быть на языках у корреспондентов, чтобы всё не расписывать. А вот тёмная лошадка – она всегда опасна.

Я не сторонник сбрасывать со счетов команды, у которых есть победный опыт. Они умеют готовиться к играм на выбывание. И иногда молодые и неизвестные игроки – они выстреливают. Психологическая работа тренерского штаба может сыграть превосходную роль. Представляете, вас недооценивают, и вы вот с этим выходите и говорите: «Ребят, мне тут сказали, что вы нулевые и от вас ничего не ждут». Думаете, какие чувства будут у этих ребят? Да они выскочат и всех разорвут!» — сказал Быков в интервью «Татар-информ».

Ранее Вячеслав Быков поделился мнением о том, кто из хоккеистов является «визитной карточкой КХЛ».