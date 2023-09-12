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«Молодые растут как по спирали: взлетают, а потом провал». Крикунов — о Мичкове

«Молодые растут как по спирали: взлетают, а потом провал». Крикунов — о Мичкове
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал переход нападающего Матвея Мичкова из СКА в «Сочи» на правах аренды.

«Я считаю, что это правильное решение. Он — талантливый парень, ему нужно играть. Думаю, что Мичков хорошо поможет сочинской команде. Абсолютно правильный выбор. Мне кажется, что он годик поиграет в «Сочи», а потом вернётся. Тем более Матвей уже играл там в прошлом году.

Молодые, к сожалению, так и растут. Они не идут всё время вверх, даже самые талантливые. Они растут как по спирали: взлетают, а потом провал. Но затем вновь взлетают ещё выше. Они будут идти так, пока нападающему не исполнится 22, защитнику — 23, а вратарю почти 24. С этим ничего не сделаешь. Это всегда так, все растут по этой спирали. Сколько я видел молодых и талантливых, они всегда поднимались, потом чуть падали, но вновь становились лучше», — сказал Крикунов в интервью Betonmobile.

Ранее про переход Матвея Мичкова из СКА в «Сочи» рассказал экс-нападающий сборной России Евгений Артюхин.

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