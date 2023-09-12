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Шайба Семёнова в овертайме принесла победу «Ак Барсу» в матче с минским «Динамо»

Шайба Семёнова в овертайме принесла победу «Ак Барсу» в матче с минским «Динамо»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На восьмой минуте первого периода Виталий Пинчук с передач Коди Кёррана и Джемела Смита открыл счёт в матче.

На 18-й минуте второго периода Даниил Журавлёв с передач Дмитрия Юдина и Александра Радулова восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу казанскому клубу принёс нападающий Кирилл Семёнов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2023, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Кёрран, Смит) – 07:39 (4x5)     1:1 Журавлёв (Юдин, А. Радулов) – 37:50 (6x5)     2:1 Семёнов (А. Радулов) – 60:48 (3x3)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче казанский клуб сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». Минчане отправятся на выезд к челябинскому «Трактору». Обе игры запланированы на 14 сентября.

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