«У нас сложный период, но команда держит удар». Ротенберг — о серии поражений СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал причины поражения от «Спартака» (0:3).

«Календарь не позволяет устраивать длительные тренировочные процессы. В третьем периоде команда показала ту игру, на которую мы рассчитываем. Было много ребят, которые играли первую игру. Мы пошли на риск. У нас сложный период, но команда держит удар. Сегодня здорово играл наш вратарь, он держал нас в игре. Здорово сыграл соперник. Установку мы выполнили только в третьем периоде. Поражения – сироты, у победы много отцов.

Будем работать, чтобы больше забивать. Соперник был свежее, чем мы. В прошлом сезоне была длительная победная серия, потом мы упустили нить. В этом у нас другой план – будем постепенно набирать кондиции. Сейчас мы не в лучшей форме. Мы не ищем оправданий. Команда будет выглядеть сильнее в следующей игре. Морозов? Не буду оценивать игроков соперника. Ваня – отличный парень, дай бог ему здоровья и удачи», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.