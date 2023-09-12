Ротенберг рассказал о степени повреждения защитника СКА Андрея Педана

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Спартака» (0:3) рассказал о степени повреждения защитника армейского клуба Андрея Педана.

«Педан? Тяжёлая травма, он выбыл надолго. Это хоккей, жёсткая игра. Он усилит наш командный дух, но на лёд долгое время не выйдет. В следующей игре команда сыграет за Педана, Бардакова, который ловил шайбу в меньшинстве», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в первом периоде защитник хозяев Андрей Педан, проводя силовой приём против форварда красно-белых Ивана Морозова, получил травму колена и отправился в раздевалку.

СКА потерпел третье поражение подряд. С четырьмя очками подопечные Романа Ротенберга опустились на девятое место в таблице Запада. В следующем матче СКА примет московское «Динамо» 15 сентября.