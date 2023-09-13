THW: когда этот кошмар закончится и Мичков переберётся в НХЛ, он добьётся великих успехов

Обозреватель The Hockey Writers Джастин Джиампьетро поделился ожиданиями о выступлении нападающего «Сочи» Матвея Мичкова.
«Чего ожидать от Матвея в сезоне-2023/2024? Учитывая, что он получит ценное время на льду, Мичков в этом сезоне будет творить чудеса. Он почти наверняка сыграет больше матчей, чем в прошлом сезоне, и в целом может оказать большее влияние. Как Матвей показал в прошлом сезоне, он готов менять ход игры. Он будет только продолжать развиваться, играя всё больше и больше. Независимо от того, находится ли он в первом или четвёртом звене, в прошлом он показал, что всё, что ему нужно, — это шанс. Генеральный менеджер «Флайерз» Дэнни Бриер, вероятно, знал, что в СКА он не получит слишком много времени, поэтому увеличение его игрового времени является положительным моментом, по крайней мере, как для него, так и для «Филадельфии», — приводит слова Джиампьетро The Hockey Writers.
Также Джиампьетро добавил, что когда этот кошмар наконец закончится и Мичков сможет перебраться в «Филадельфию», он добьётся великих успехов.
29 июня 2023 года «Филадельфия Флайерз» взяла Мичкова под седьмым номером на драфте НХЛ. К команде нападающий сможет присоединиться лишь по окончанию контракт со СКА, который рассчитан до 2026 года.
Мичков отправляется в аренду в «Сочи» второй сезон подряд. В прошлом 18-летний нападающий сыграл 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забил 9 шайб и отдал 11 голевых передач.
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