Защитник «Сибири» получил 5+20 за атаку сзади игрока «Амура»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает хабаровский «Амур». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.

На восьмой минуте второго периода защитник хозяев Фёдор Гордеев грубо атаковал сзади форварда «Амура» Кирилла Слепца. За своего одноклубника вступился защитник гостей Яков Рылов.

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По итогам эпизода Гордеев получил 5+20 за атаку сзади, Рылов — 2 минуты за грубость.

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Сочи» 15 сентября. Хабаровский клуб дома примет «Куньлунь Ред Стар» 19 сентября.