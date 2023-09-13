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Защитник «Сибири» получил 5+20 за атаку сзади игрока «Амура»

Защитник «Сибири» получил 5+20 за атаку сзади игрока «Амура»
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимает хабаровский «Амур». Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу гостей.

На восьмой минуте второго периода защитник хозяев Фёдор Гордеев грубо атаковал сзади форварда «Амура» Кирилла Слепца. За своего одноклубника вступился защитник гостей Яков Рылов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

По итогам эпизода Гордеев получил 5+20 за атаку сзади, Рылов — 2 минуты за грубость.

В следующем матче «Сибирь» сыграет в гостях с «Сочи» 15 сентября. Хабаровский клуб дома примет «Куньлунь Ред Стар» 19 сентября.

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