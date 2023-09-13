НХЛ специально поставила матч «Питтсбург» — «Чикаго» на первый день сезона

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что НХЛ нарочно поставила матч «Питтсбург» — «Чикаго» на первый день регулярного сезона.

«Матч Бедарда против Кросби в первый день регулярки преднамеренное решение? Да, конечно. Все три наших матча в день открытия носят стратегический характер, и есть реальный интерес увидеть, как Коннор Бедард в первый вечер сезона встретится с Сидни Кросби», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.

Команды сыграют 11 октября в Питтсбурге. Начало встречи запланировано на 3:00 мск.

В прошлом сезоне Коннор Бедард выступал за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. Бедард набрал 143 (71+72) очка при полезности «+62» в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард отметился 20 (10+10) баллами при полезности «+8» в семи играх. Также в прошедшем сезоне Бедард выиграл золото молодёжного чемпионата мира — 2023 в составе сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в семи играх турнира.