Фёдоров: все прекрасно всё видели. ЦСКА не удалось сдержать свои эмоции

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о причинах поражения от московского «Динамо» (1:4).

«Соперника с победой. Хорошая и быстрая команда, которая предложила нам очень быстрый темп, особенно в первом периоде. Нам удалось намного лучше сыграть второй. Ну… А после этого все прекрасно всё видели… Нам не удалось сдержать свои эмоции и в каких-то моментах мы действовали немного на грани фола, но переходили эту черту со стороны судейского корпуса. Поэтому получили много ненужных удалений, тяжело было вернуться в матч, хотя у нас была надежда выстоять «три на пять». Первая пара хорошо сыграла, но всё-таки пропустили ненужный гол. Поэтому спасибо болельщикам за поддержку, ну а мы сыграли очень эмоциональный матч, и в данном контексте эмоции не были под контролем с нашей стороны.

Это была хорошая игра, мы ждали хорошего соперника. «Динамо» — один из тех соперников, с кем мы в принципе всегда хорошо играем. Но по причинам, которые нам известны, в данный момент наше желание и наши эмоции захватили. Начало было не за нами, потом справились и вошли в игровой тонус. Но в ненужный момент мы получили ненужные удаления, и по горячим следам там можно поспорить, были удаления или нет.

Все эмоции мы поддерживаем, даже те, которые работают против нас, но мы учимся. В следующих матчах будем держать себя в руках. Эти эмоции — желание победить. Надо проработать этот вопрос и поговорить по душам с нашим боевым составом, со всеми, кто будет выходить на лёд. У нас есть характер, мастерство, но что‑то мешает побеждать, мы над этим работаем. Хотелось бы преодолеть всё в ближайшем будущем. Все проблемы сейчас из‑за психологии», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.