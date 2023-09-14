Скоренов: «Северстали» очень нужен менталитет победителей

Нападающий «Северстали» Александр Скоренов подвёл итоги матча с «Сочи» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард забил два гола и отдал одну передачу в этой встрече.

«Хорошая, интересная игра, много голов. Нужно доводить такие матчи до победы, ведя 3:1, несмотря на удаления. И этим мы выработаем в себе менталитет победителей, который очень нужен нашей молодой команде. Хорошо играли два периода и концовку третьего периода, когда вытащили матч. Чего не хватило? Дисциплины, меньше удаляться. Нужно быть друг за друга, также продолжать игры. Набрал 3 очка? Хотелось забить, чтобы более уверенно и хладнокровно себя чувствовать», — приводит официальный сайт КХЛ слова Скоренова.

«Северсталь» занимает седьмое место в Западной конференции с пятью очками после четырёх матчей.