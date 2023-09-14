В НХЛ оценили возможность появления нового клуба в Атланте

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли выразил надежду, что в случае расширения лиги и появления нового клуба в Атланте, такая команда добьётся лучших результатов в сравнении с предшественниками. «Атланта Флэймз» выступала в НХЛ с 1972 по 1980 годы, но затем франшиза отправилась в Калгари. «Атланта Трэшерз» играла в лиге с 1999-го по 2011-й, затем команда переехала в Виннипег, сменив название на «Джетс».
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн говорил, что расширение сейчас не является приоритетом для лиги. Но ходят слухи о том, что группы потенциальных владельцев хотят получить команду НХЛ в Атланте или даже в большей степени в её пригородах. Рассматриваются такие места как город Альфаретта или южная часть округа Форсайт.
«Считаю, что некоторые проблемы, с которыми мы столкнулись в прошлом в Атланте, можно преодолеть. Благодаря успеху расширений в Вегасе и Сиэтле, появилось больше людей, желающих владеть профессиональными хоккейными командами.
Есть потенциальные рынки, которые могут подойти для НХЛ, поэтому мы проводим политику открытых дверей. Если у вас есть интерес и есть план, то приходите к нам, и мы, конечно же, оценим его. Если им заинтересуются наши владельцы, мы сможем осуществить его. Сейчас планов такого уровня нет, но ситуация может измениться.
Думаю, что времена и демография рынка в Атланте довольно сильно поменялись с тех пор, как мы впервые приходили туда, а затем снова в 1999 году. Много крупного бизнеса присутствует в городе сейчас.
Я также считаю, что расположение арены будет иметь важное значение при принятии решения о франшизе в Атланте. Если посмотреть на «Брэйвз» (клуб MLB из Атланты — прим. «Чемпионата»), то у них, насколько я понимаю, были проблемы с посещаемостью в течение многих лет, при том, что команда была очень успешна. Но их новый стадион великолепно расположен и там регулярно распродаются все билеты», — приводит ESPN слова Дэйли.
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