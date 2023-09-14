Матч звёзд КХЛ сезона-2023/2024 пройдёт на новой «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге

Континентальная хоккейная лига объявила о месте проведения звёздного уикенда в сезоне-2023/2024. Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 состоится в Санкт-Петербурге на новой «СКА-Арене» 9 и 10 декабря – участие в шоу примут лучшие игроки и тренеры лиги. Для одного из крупнейших ледовых дворцов в мире, который вмещает 21,5 тысячи зрителей на хоккейных матчах, это будет первое масштабное мероприятие.

«Символично, что «СКА-Арена» расположена на проспекте Юрия Гагарина, а основным концептом при её проектировании стала тема космоса – ассоциации с ней вызывают фасад дворца, его интерьеры и много других деталей. Ледовая площадка при необходимости может трансформироваться под любой размер современного хоккея, первый ряд трибун вплотную прилегает к бортам, чтобы «погрузить» зрителя в игру. Яркость предматчевых шоу обеспечит самый большой в Европе медиакуб, а 3D-проекция будет транслироваться на все поверхности чаши арены.

Впервые Матч звёзд КХЛ прошёл в Санкт-Петербурге в феврале 2011 года, тогда звёздный уикенд принимал «Ледовый дворец» и болельщики заполнили его до отказа. В Северной столице очень любят хоккей – домашние матчи СКА всегда собирают полные трибуны. Неудивительно, что именно здесь установлен рекорд посещаемости игр КХЛ: 22 декабря 2018 года СКА сыграл против ЦСКА на футбольном стадионе, и этот матч посетили 66 770 зрителей», — говорится в заявлении лиги на официальном сайте КХЛ.

Фото: пресс-служба КХЛ

Матч звёзд ЖХЛ и Кубок Вызова МХЛ состоятся неделей ранее в Туле.