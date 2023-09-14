ЦСКА получил наибольшие выплаты от КХЛ по итогам сезона-2022/2023

14 сентября 2023 года в Москве состоялся совет директоров КХЛ, который утвердил распределение рекордной выплаты между клубами лиги по итогам сезона-2022/2023. Всего будет распределено 603,9 млн рублей с НДС, что является рекордной по общей сумме выплатой за девять лет.
Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав остался неизменным с сезона-2020/2021. Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30%) и принцип телеспроса (40%):
— 30% общей суммы распределены между 22 участниками чемпионата сезона-2022/2023.
— 40% распределены по принципу телеспроса. Высокие доходы получили те клубы, чьи ТВ-права продаются дороже.
Структура распределения дохода по спортивному принципу (30%) выглядит следующим образом:
— 15% участникам плей-офф,
— 7,5% победителю плей-офф,
— 4,5% участникам чемпионата,
— 3% финалисту Кубка Гагарина.
Наибольшую выплату по итогам сезона-2022/2023 получил ЦСКА.
Фото: пресс-служба КХЛ
Напомним, ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2022/2023.
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