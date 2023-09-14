Совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко

В Москве на общем собрании участников ООО «КХЛ» избран состав Совета директоров КХЛ на сезон-2023/2024. Собрание утвердило годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс ООО «КХЛ» за 2022 год, рассмотрело вопрос о распределении чистой прибыли Общества, избрало состав Совета директоров на сезон-2023/2024.

На своём первом заседании в сезоне-2023/2024 Совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Николаевича Тимченко. Изменениями по сравнению с прошлым сезоном стало появление Александра Харламова («Торпедо»), Александра Колобова («Северсталь»), Михаила Аверина вместо Александра Крылова («Авангард»), Алексея Жлоба вместо Сергея Ласькова («Металлург»), Артёма Каркоцкого вместо Сергея Сушко («Динамо» Мн).

Количественный состав Совета директоров составил 22 человека:

1. Тимченко Геннадий Николаевич – председатель Совета директоров;

2. Морозов Алексей Алексеевич – председатель Правления – президент КХЛ;

3. Каменский Валерий Викторович – вице-президент по развитию КХЛ;

4. Аверин Михаил Сергеевич – председатель Совета директоров ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард»;

5. Анисимов Алексей Владимирович – вице-президент КХЛ, главный арбитр КХЛ;

6. Батехин Сергей Леонидович – генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»;

7. Гуськов Александр Александрович – вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея;

8. Есмантович Игорь Вячеславович – президент ООО «ПХК ЦСКА»;

9. Жлоба Алексей Валерьевич – первый вице-президент — директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург»;

10. Колобов Александр Владимирович – заместитель генерального директора по развитию Бизнес-системы «Севергрупп»;

11. Король Борис Михайлович – вице-президент ПАО «Транснефть»;

12. Курбатов Дмитрий Анатольевич – исполнительный директор Федерации хоккея России;

13. Маганов Наиль Ульфатович – генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО», президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс»;

14. Медведев Александр Иванович – председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»; генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт»;

15. Прохоров Виталий Владимирович – вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали;

16. Рашников Виктор Филиппович – председатель Совета директоров ПАО «ММК», президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»;

17. Ротенберг Аркадий Романович – председатель правления Федерации хоккея России;

18. Ротенберг Роман Борисович – первый вице-президент ФХР, заместитель председателя Совета директоров, вице-президент ООО «Хоккейный клуб СКА»;

19. Каркоцкий Артём Игоревич – генеральный директор ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск»;

20. Усачёв Олег Леонидович – председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак»;

21. Фастовский Кирилл Валерьевич – генеральный директор ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь»;

22. Харламов Александр Валерьевич – генеральный директор АНО ХК «Торпедо».