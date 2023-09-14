«99% из них — обманщики». Сергачёв жёстко высказался о хоккейных тренерах

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о хоккейных тренерах.

«Это громко, наверное, будет, но со своей стороны считаю, что 99% тренеров — обманщики. То есть они что-то дают, не понимая что. Типа: «На коленках иди покатайся». А потом думаешь: «А где я на коленках катаюсь в игре?» Такого же не бывает, правда? То есть на одном колене развернулся-повернулся, встал. Детям можно давать, потому что это баланс, координация. Но потом, когда ты 14-летнему это даёшь, ему это не нужно. Здесь [в России] есть целая школа таких. Они в это верят, они это дают. Я не знаю, правда, где потом это используется на льду. Я смотрю на лучших игроков в мире — например, на Никиту Кучерова. Не помню, чтобы он хоть раз на коленях где-то проехал где-то в углу. После того, как забил? Ну он же не Наиль Якупов (смеётся).

Ещё про тренеров: есть хорошие ребята, но они себя не рекламируют никак. А есть ребята, которые ничего не умеют, но начинают продавать. Есть хороший тренер молодёжный — это не значит, что он детский тренер тоже хороший. А иногда люди прыгают туда-сюда. Поэтому сложно найти такие кадры… По крайней мере, я по своему опыту говорю, что я видел. Я же всё равно езжу в Нижнекамск, в Казань — всё равно вижу каких-то тренеров детских, тренеров в Москве. Может, они лучше понимают, что они тренеры, может, они учились для этого. Но я как хоккеист смотрю и считаю, что это так себе», — сказал Сергачёв в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».