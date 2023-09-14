Кожевников: к сожалению, мы рискуем потерять гордость КХЛ — «зелёное дерби»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что матчи между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» теряют былую привлекательность из-за разного уровня команд.

«К сожалению, мы рискуем потерять гордость КХЛ — «зёленое дерби». Раньше для лиги встречи «Салавата» и «Ак Барса» были центральными, болельщики ждали их с особым нетерпением, спорили, подкалывали друг друга. А сегодня «зелёное дерби» вряд ли будет центральным. Например, встреча неожиданных лидеров Запада — «Торпедо» и «Куньлуня» — вызовет уж точно не меньший интерес. Есть и другие матчи-конкуренты.

Почему? Казань не отступает, «Ак Барс» — явный фаворит Восточной конференции, у команды роскошный состав. Может, Радулов, Шипачёв, Яшкин, Кагарлицкий стартовали не очень мощно, но Кубок открытия у ЦСКА забрали. Вообще рвать со старта Казани и не нужно, на пик команда выйдет во второй половине сезона. А вот Уфа на фоне Казани выглядит сиротливо. К «Салавату» много вопросов. У команды очень средний состав, узнаваемы и соответствуют высоким стандартам «Салавата», на мой взгляд, только два игрока — защитник Панин и форвард Хмелевски. Все остальные — средний уровень, массовка. Может, в одном-двух дерби за счёт эмоций Уфа и зацепится за Казань, но равной сезонной серии точно не получится. Жаль», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Очередной матч дерби состоится сегодня, 14 сентября. Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» пройдёт в Уфе и начнётся в 17:00 мск.