Радулов рассказал, за счёт чего «Ак Барс» вырвал победу у «Динамо» в овертайме

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал победу над минским «Динамо» (2:1 ОТ) и высоко оценил игру голкипера казанцев Тимура Билялова.

«Что у «Ак Барса» не получилось на старте матча? Можно сказать, что на протяжении всей игры они нас превосходили в движении. Не знаю, завтра подумаем об этом на собрании, некоторые моменты следует улучшить. Главное, мы бились, старались. Входим в сезон, ловим игровой ритм.

Что-то сказали Тимуру Билялову после матча в раздевалке? Поздравили его, поблагодарили. На то он и вратарь, чтобы вытаскивать нас в тяжёлую минуту. Сегодня стоял стеной, дай бог, чтобы и дальше так.

Чувствовалось, что «Динамо» сегодня особенно настроилось на «Ак Барс»? Возможно, но это нужно спросить у них. Они однозначно были заряжены на борьбу, на победу. Доставили нам много хлопот. Быстрая команда, любит двигать шайбу. Приятно с ними играть.

Справедливым будет сказать, что «Ак Барс» одержал победу в овертайме за счёт исполнительского мастерства? Нет, Тимур Билялов вытащил. Мы не забили в первом моменте, их вратарь удачно сыграл, они побежали «2 в 1», не забили – Биляш здорово переместился. Потом возник момент у нас. Думаю, зрителям такой хоккей нравится, но нам нужно подчищать такие моменты. Они часто убегали «2 в 1», «3 в 1».

Насколько изменилось «Динамо» в сравнении с прошлым сезоном? Пришло много новых игроков, частично поменялся тренерский штаб. Приехали ребята из Америки. Они и были быстренькими, но и сейчас в скоростной хоккей играют», — приводит слова Радулова сайт «Ак Барса».