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Глава КХЛ — о возможном введении Fan ID: мы прекрасно справляемся, у нас нет эксцессов

Глава КХЛ — о возможном введении Fan ID: мы прекрасно справляемся, у нас нет эксцессов
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможное введение Fan ID в лиге. Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что теоретически введение в КХЛ аналога Fan ID реально, но основой для такого решения могут стать только интересы Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги.

«Возможное введение Fan ID в хоккее? Опять же, это всё разговоры. Возможно, что это рассматривается в разных видах спорта, но сейчас действует только в футболе. Мы встречались с Минспорта по этому поводу, у нас публика совсем другая. У нас всё направлено на привлечение молодой аудитории и семей на хоккей, делать семейные праздники. У нас другая ситуация, есть стратегия.

Мы докладывали о том, что это колоссальные затраты на наши клубы, многие клубы вообще не являются собственниками дворов. Мы готовы к диалогу, но на данный момент вы видите, что аудитория прибавляется, люди идут на хоккей. Службы отлаженно работают, было по два семинара по безопасности со службами всех клубов. Мы прекрасно справляемся, у нас нет эксцессов для того, чтобы ужесточать охрану болельщиков на трибунах», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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