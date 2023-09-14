Глава КХЛ — о возможном введении Fan ID: мы прекрасно справляемся, у нас нет эксцессов

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможное введение Fan ID в лиге. Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что теоретически введение в КХЛ аналога Fan ID реально, но основой для такого решения могут стать только интересы Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги.
«Возможное введение Fan ID в хоккее? Опять же, это всё разговоры. Возможно, что это рассматривается в разных видах спорта, но сейчас действует только в футболе. Мы встречались с Минспорта по этому поводу, у нас публика совсем другая. У нас всё направлено на привлечение молодой аудитории и семей на хоккей, делать семейные праздники. У нас другая ситуация, есть стратегия.
Мы докладывали о том, что это колоссальные затраты на наши клубы, многие клубы вообще не являются собственниками дворов. Мы готовы к диалогу, но на данный момент вы видите, что аудитория прибавляется, люди идут на хоккей. Службы отлаженно работают, было по два семинара по безопасности со службами всех клубов. Мы прекрасно справляемся, у нас нет эксцессов для того, чтобы ужесточать охрану болельщиков на трибунах», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 14 сентября 2023
-
14:15
-
14:10
-
14:04
-
13:48
-
13:41
-
13:36
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:25
-
11:50
-
11:31
-
11:30
-
11:15
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:40
-
08:15
-
04:30
-
04:11
-
03:50
-
03:20
-
02:59
-
02:58
-
02:04
-
01:22
-
01:00