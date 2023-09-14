«Нас не сажают рядом». Сергачёв рассказал, как в «Тампе» запрещали говорить на иных языках

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о взаимодействии с другими русскими игроками команды - Андреем Василевским и Никитой Кучеровым.
«Есть ли в «Тампе» русский костяк? Да. Свободно разговариваем в раздевалке на русском? Да. В один год был прикол: сказали, что на русском, шведском, финском и французском можно разговаривать только в кафетерии. Это место, где мы кушаем, сидим отдыхаем — лаунж такой. И реально, все в раздевалке только на английском говорили. Это было до побед в Кубке? Да, как раз в год, когда мы Кубок выиграли. Потом все об этом забыли.
Просто мы так сидим — в разных местах, нас не сажают вместе. Один год Купер (Джон Купер, главный тренер «Тампы». — Прим. «Чемпионата») подходил к нам и говорил: «Ребят, мне кажется, вам нужно со всеми начать общаться». Хотя мы со всеми общались — просто он этого не видел. Он видел, что мы на тренировках всё время втроём ездим, прикалываемся. Катаемся, смеёмся. Он сказал, что нужно со всеми. Ну, мы и так со всеми общались», — сказал Сергачёв в интервью на YouTube-канале «Скользкий лёд».
- 14 сентября 2023
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