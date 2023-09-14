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Вадим Шипачёв повторил рекорд Сергея Мозякина по результативности в регулярках КХЛ

Вадим Шипачёв повторил рекорд Сергея Мозякина по результативности в регулярках КХЛ
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В Уфе на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимает «Ак Барс». Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу казанцев.

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв отдал голевую передачу в моменте с голом Дмитрия Кагарлицкого и набрал 756-е (239+517) очко в регулярных чемпионатах КХЛ. По этому показателю Вадим повторил рекорд Сергея Мозякина. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
2 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кагарлицкий (Яшкин, Шипачёв) – 03:45 (5x5)     0:2 Галиев (Журавлёв) – 06:24 (5x5)     1:2 Лещенко (Хмелевски, Шмелёв) – 10:04 (5x3)     2:2 Лещенко (Хмелевски, Хафизуллин) – 32:04 (5x4)    

Напомним, в первом матче нового сезона КХЛ с ЦСКА (5:2) Шипачёв набрал свой 600-й ассистентский балл и стал первым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки.

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