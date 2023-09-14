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Вадим Шипачёв повторил рекорд Сергея Мозякина по результативности в регулярках КХЛ

В Уфе на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимает «Ак Барс». Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу казанцев.

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв отдал голевую передачу в моменте с голом Дмитрия Кагарлицкого и набрал 756-е (239+517) очко в регулярных чемпионатах КХЛ. По этому показателю Вадим повторил рекорд Сергея Мозякина. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Напомним, в первом матче нового сезона КХЛ с ЦСКА (5:2) Шипачёв набрал свой 600-й ассистентский балл и стал первым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки.