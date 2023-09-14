Вадим Шипачёв повторил рекорд Сергея Мозякина по результативности в регулярках КХЛ

В Уфе на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимает «Ак Барс». Идёт первый период, счёт 2:1 в пользу казанцев.
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв отдал голевую передачу в моменте с голом Дмитрия Кагарлицкого и набрал 756-е (239+517) очко в регулярных чемпионатах КХЛ. По этому показателю Вадим повторил рекорд Сергея Мозякина. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.
Напомним, в первом матче нового сезона КХЛ с ЦСКА (5:2) Шипачёв набрал свой 600-й ассистентский балл и стал первым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки.
- 14 сентября 2023
-
18:42
-
18:31
-
18:14
-
18:05
-
17:53
-
17:42
-
17:32
-
17:19
-
17:11
-
17:00
-
16:45
-
16:33
-
16:24
-
16:09
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:04
-
13:48
-
13:41
-
13:36
-
13:30
-
13:21
-
13:15