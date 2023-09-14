Сергачёв о дружбе с иностранцами: если ты не из РФ, не значит, что с тобой общаться нельзя

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал об общении с хоккеистами других национальностей.

«Много дружу с хоккеистами других национальностей? Когда я был в Канаде, со мной был русский парень Данила Вертеев. Он был там два месяца, а потом его обменяли, и я остался один вообще. Почти два года я был там один русский и привык к общению с ребятами из Канады, Америки, Швеции и так далее. Тоже классные ребята. Если ты не русский, это не значит, что с тобой общаться нельзя. Вася и Куч (Андрей Василевский и Никита Кучеров. — Прим. «Чемпионата») тоже общаются. Это выглядит так, будто бы я пытаюсь им цену набить, но на самом деле нет. Они такие же люди, такие же классные. С ними свои интересные темы можем обсудить. Как хоккеисты тоже крутые.

Сразу вник в их юмор? Конечно. Юмор, как мне кажется, универсальный, международный. Хоккейный юмор — он везде», — сказал Сергачёв в интервью на YouTube-канале «Черкас Атлант».