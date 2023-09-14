«Как говорится, дали Леща». Гендиректор «Салавата Юлаева» — о победе над «Ак Барсом»
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Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (3:2) и отметил дубль Вячеслава Лещенко.
«Отличный повод вновь зайти на ярмарку. Хорошая игра. Как говорится, дали Леща», — написал Баширов в своём телеграм-канале «Ярмарка мёда».
В следующем матче подопечные Виктора Козлова сыграют дома с «Торпедо» 18 сентября. «Ак Барс» в следующей встрече также сыграет с нижегородским клубом дома, но 16 сентября.
Напомним, в Уфе на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
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